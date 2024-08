CHE VUOLE FARE “DIBBA” DA GRANDE? – ALESSANDRO DI BATTISTA È LA CHIMERA DEI DAI RIBELLI CINQUE STELLE IN ASTINENZA DI MOVIMENTISMO. IN MOLTI TIRANO IL “CHE GUEVARA DI ROMA NORD” PER LA KEFIAH, MA LUI NON PRENDE POSIZIONE NELLO SCAZZO TRA GRILLO E CONTE. E ASPETTA: SE CANDIDATURA SARÀ, COMUNQUE, SARÀ CON IL “SUO” MOVIMENTO, “SCHIERARSI”, E NON CON I PENTASTELLATI…

Estratto dell’articolo di Emanuele Buzzi per il “Corriere della Sera”

ALESSANDRO DI BATTISTA CON LA FOCACCIA A RIVA LIGURE

La spina nel fianco, la chimera e il convitato di pietra: tre ruoli per Alessandro Di Battista, che torna (involontario) protagonista dello scontro in seno ai 5 Stelle. L’ex deputato è e rimane molto amato dalla base pentastellata, nonostante siano trascorsi più di tre anni dal suo addio al Movimento.

[…] Nel duello politico tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, l’ex parlamentare è un convitato di pietra, la cui presenza o le cui parole potrebbero orientare ancora molti attivisti. Per i contiani Di Battista è una spina nel fianco in grado di minare l’attuale leadership, mentre alcuni ribelli movimentisti della prima ora sognano il suo ritorno: una chimera, appunto.

L’ex deputato venerdì sera era a Riva Ligure (Imperia) per la presentazione del suo libro Scomode verità. Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza (PaperFirst) — oltre 400 persone in piazza e numerosi selfie a testimoniare l’ appeal che ha ancora tra la base — e ha voluto spazzare via ogni dubbio: «Si può fare politica anche da fuori», ha detto ai cronisti.

GIUSEPPE CONTE VS BEPPE GRILLO - MEME IL GIORNALONE - LA STAMPA

E ha evitato di entrare nella querelle dei 5 Stelle. «Non parlo delle questioni interne di un movimento che ho lasciato 3 anni fa per questioni politiche», aggiunge parlando con il Corriere . Ma sulle regole interne […] Di Battista si è già espresso in passato. Solo pochi mesi fa aveva bollato il terzo mandato come «assolutamente da evitare».

Ma cosa farà e cosa pensa Di Battista ora? Il legame con Grillo […] si è raffreddato nel corso degli anni e già nel primo scontro tra Conte e il garante, l’ex esponente del direttorio aveva scelto di non intervenire.

Rispetto al rapporto con l’ex premier (più distaccato), quello con Grillo è un rapporto di stima e riconoscenza, minato però anche da alcuni attacchi del garante quando nel 2020 Di Battista aveva auspicato un congresso M5S. Situazioni superate.

giuseppe conte beppe grillo meme

[…] Da tempo si dedica al suo lavoro — è autore di diversi reportage e saggi — ed è tornato a fare politica attiva al di fuori delle istituzioni. Ha fondato un’associazione, Schierarsi, e si sta impegnando per farla crescere. Proprio quest’ultimo dettaglio diventa dirimente per i futuri scenari politici.

Se mai Di Battista dovesse scegliere di candidarsi, lo farebbe con Schierarsi e non più con i 5 Stelle, portando così la sua associazione a essere eventualmente un’alternativa per i delusi dal Movimento. La «variabile Di Battista», insomma, potrebbe avere un peso nel destino del M5S in ogni caso. […]

conte e beppe grillo a roma alla manifestazione del m5s LOTTA CONTINUA TRA GIUSEPPE CONTE E BEPPE GRILLO - MEME BY EDOARDO BARALDI GIUSEPPE CONTE VS BEPPE GRILLO conte grillo di maio alessandro di battista in senato con le firme pro palestina. 2 alessandro di battista a dimartedi 4 vignetta di mannelli su alessandro di battista il fatto quotidiano video di alessandro di battista sottotitolato in arabo su tiktok 2 alessandro di battista mostra la prima pagina di libero alessandro di battista in senato con le firme pro palestina. 5