20 ott 2021 13:41

A CHI L'AQUILA? A NOI! - L’ADDESTRATORE DI "OLIMPIA", L'AQUILA MASCOTTE DELLA LAZIO CHE VOLA PRIMA DI OGNI PARTITA ALLO STADIO, RIPRESO MENTRE INNEGGIA AL DUCE E FA IL SALUTO ROMANO CON I TIFOSI BIANCOCELESTI SEDUTI IN TRIBUNA TEVERE (QUALE SARÀ LA MATRICE IN QUESTO CASO?) - LA PRESIDENTE DELL'UNIONE DELLE COMUNITÀ EBRAICHE ITALIANE, NOEMI DI SEGNI: "IL CLUB INTERVENGA, VIA I FASCISTI E GLI ODIATORI DAL MONDO DEL CALCIO" - VIDEO