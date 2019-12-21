Organizzazione perfetta. Da un lato i bevitori di acqua naturale, dall’altro quelli di gasata. Da notare, la totale assenza di vino. Il #governo degli astemi. https://t.co/0ovGfKsRS3— GiordanoBrunoGuerri (@GBGuerri) December 21, 2019
CHI BEVE SOLO ACQUA HA UN SEGRETO DA NASCONDERE – GIORDANO BRUNO GUERRI E LA FOTO DELLA CENA DI NATALE DEL GOVERNO: "ORGANIZZAZIONE PERFETTA. DA UN LATO I BEVITORI DI ACQUA NATURALE, DALL’ALTRO QUELLI DI GASATA. DA NOTARE, LA TOTALE ASSENZA DI VINO. IL GOVERNO DEGLI ASTEMI..."-
Organizzazione perfetta. Da un lato i bevitori di acqua naturale, dall’altro quelli di gasata. Da notare, la totale assenza di vino. Il #governo degli astemi. https://t.co/0ovGfKsRS3— GiordanoBrunoGuerri (@GBGuerri) December 21, 2019
“JENA”: “SALVINI, COME CRAXI E BERLUSCONI, ANDREBBE SCONFITTO CON LA POLITICA E NON CON I PROCESSI. MA NOI DI SINISTRA SAPPIAMO ACCONTENTARCI” – IL CAPITONE È IN ANSIA PER LA TENAGLIA GIUDIZIARIA, TRA GREGORETTI, 49 MILIONI E METROPOL: “O MI ARRESTANO O VADO AVANTI” – L'INCUBO DI MATTEO È LA SOSPENSIONE DELLA SUA ELEZIONE A CAUSA DELLA LEGGE SEVERINO – LE VOCI DI ALTRE INCHIESTE IN ARRIVO, IL CONGRESSO LAMPO DELLA LEGA E LA SPALLATA AL CONTE-BIS
“SE CADESSI SI ANDREBBE A VOTARE. E NESSUNO VUOLE ANDARE A ELEZIONI” – IL VERO COLLANTE DEL GOVERNO GIALLO-ROSSO È L’ALLERGIA ALLE URNE: DI MAIO TORNEREBBE A FARE IL BIBITARO E RENZI E IL SUO PARTITINO RISCHIANO LA MAZZATA – MA MENTRE “GIUSEPPI” GONGOLA GUALTIERI È TERRORIZZATO. DAL CONSENSO? MA CHE JE FREGA! SEMMAI DAI CONTI CHE NON TORNANO – NESSUNO VUOLE PROVOCARE SCOSSONI. E INFATTI ANCHE FIORAMONTI, CHE AVEVA MINACCIATO DI DIMETTERSI, ORA...
FORSE CI SIAMO! PATUANELLI: “L’OBIETTIVO PER ALITALIA È SALVARLA ENTRO METÀ ANNO, ALTRIMENTI SI CHIUDE” – IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DICE CHE IL PRESTITO DA 400 MILIONI È “L’ULTIMO INTERVENTO DELLO STATO” SULLA DISASTRATA COMPAGNIA DI BANDIERA, CHE INTANTO BRUCIA 2 MILIONI AL GIORNO – INTANTO LE CASSE PUBBLICHE DOVRANNO SOSTENERE PURE L’ILVA: "ENTREREMO IN ARCELORMITTAL ITALIA, MA..."
SOGNO O SONDAGGIO? – LA LEGA È SEMPRE IL PRIMO PARTITO AL 31,5% DEI CONSENSI: SE SI ANDASSE A VOTARE OGGI IL CENTRODESTA UNITO SAREBBE POCO SOTTO IL 50% - L'ANALISI DEI FLUSSI DI PAGNONCELLI – IL PD NON RIESCE A COMPENSARE LA SCISSIONE, MOLTI DELUSI DAL GRILLISMO DI GOVERNO PIÙ CHE VERSO SALVINI SI RIFUGIERANNO NELL’ASTENSIONISMO…
SALVINI ANDRÀ A PROCESSO? – L’AGO DELLA BILANCIA PER IL VOTO DELLA GIUNTA PER LE IMMUNITÀ DEL SENATO SUL CASO GREGORETTI SARANNO I RENZIANI, CHE POTREBBERO DECIDERE DI FARE UN FAVORE AL CAPITONE – “ITALIA VIVA” HA MANTENUTO TRE RAPPRESENTANTI IN GIUNTA DOPO LA SCISSIONE DAL PD, CHE INVECE SUO MALGRADO NE HA UNO SOLO – LA DIFESA DI SALVINI: ERA UNA DECISIONE CONDIVISA DA TUTTO IL GOVERNO…