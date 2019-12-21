CHI BEVE SOLO ACQUA HA UN SEGRETO DA NASCONDERE – GIORDANO BRUNO GUERRI E LA FOTO DELLA CENA DI NATALE DEL GOVERNO: "ORGANIZZAZIONE PERFETTA. DA UN LATO I BEVITORI DI ACQUA NATURALE, DALL’ALTRO QUELLI DI GASATA. DA NOTARE, LA TOTALE ASSENZA DI VINO. IL GOVERNO DEGLI ASTEMI..."

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