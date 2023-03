CHI È, CHI NON È E CHI SI CREDE DI ESSERE LA BOMBASTICA PORNOSTAR CHE RISCHIA DI FAR ARRESTARE TRUMP - STORMY DANIELS, AL SECOLO STEPHANIE CLIFFORD, 39 ANNI, HA AVUTO UNA LIAISON CON IL PUZZONE ANNI FA (DICE DI ESSERSI CONCESSA DOPO CHE LUI LE HA PROMESSO DI FARLA DIVENTARE UNA STAR IN TV) - DUE SETTIMANE PRIMA DELLE ELEZIONI PRESIDENZIALI, L'AVVOCATO DEL TYCOON LE HA SGANCIATO 130MILA DOLLARI PER COMPRARE IL SUO SILENZIO – ORA LEI GIRA NEI NIGHT CLUB AMERICANI SGUAINANDO LE ZINNE E SCIMMIOTTANDO TRUMP: “MAKE AMERICA HORNY AGAIN”…

Since Donald Trump once again denied having sex with Stormy Daniels... ? ? #TBT pic.twitter.com/xNgL3wkgWT — Republicans against Trumpism (@RpsAgainstTrump) March 16, 2023

Articolo di “The Economist” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

L'umorista P. J. O'Rourke una volta ha fatto queste distinzioni. "C'è la parodia, quando prendi in giro le persone più intelligenti di te; la satira, quando prendi in giro le persone più ricche di te; e il burlesque, quando prendi in giro entrambi spogliandoti". Il tour "Make America Horny Again" di Stormy Daniels, che la pornostar ha recentemente portato negli strip club del Texas e della Florida, costituisce probabilmente una rara tripletta.

E se il potere può essere sostituito dall'intelligenza, che Stephanie Clifford, come si chiama ufficialmente la signora Daniels, sembra avere in abbondanza, il caso è indiscutibile. Da quando un imitatore di Mikhail Gorbaciov ha attirato un adorante Donald Trump sulla 5th Avenue, nessuno ha fatto fare una tale figuraccia al presidente – scrive The Economist.

Il mese scorso, a West Palm Beach, si è parlato molto di un momento in cui il corteo di Trump, in viaggio tra Mar-a-Lago e un golf club, è passato davanti a un locale di spogliarelli che pubblicizzava il tour della signora Clifford con luci al neon. Ma l'ironia non è finita quella sera, come alcuni hanno suggerito. Prosegue negli spettacoli della signora Clifford, che assomigliano molto a un comizio di Trump.

Entrambi sono caratterizzati da una musica d'ingresso emozionante e un po' eccentrica: "Li'l Red Riding Hood" per la signora Clifford, che indossa un mantello rosso; "Nessun Dorma" per il signor Trump, che indossa una cravatta rossa. Entrambi gli interpreti sono esageratamente assertivi e in corsa contro il tempo.

(La paura della morte è una spiegazione poco considerata per la bellicosa insicurezza del signor Trump, e la signora Clifford, 39 anni, è ora la spogliarellista più anziana del club). Entrambi offrono ai loro fan una scarica di zuccheri di gratificazione istantanea. Il signor Trump invita i suoi a gridare: "Rinchiudetela!". La signora Clifford si versa addosso della cera fusa.

I discorsi titillanti e svilenti di Trump sono l'apogeo di ciò che un editorialista conservatore ha descritto come la "pornificazione della politica". La signora Clifford, nei suoi spettacoli, ma ancor più nel suo comportamento fuori dal palco da quando, a gennaio, è scoppiato lo scandalo che la lega al presidente, è in un certo senso l'inverso.

Immune alle sue prepotenze, è emersa come un potente emblema delle vulnerabilità di Trump. Benjamin Wittes, editore dell'influente blog Lawfare, la definisce "l'icona del nostro tempo".

Ci sono tre grandi ragioni per l'efficacia della signora Clifford come parodia di Trump. Il primo è che la star di "Big Busted Goddesses of Las Vegas" sembra, senza alcun piano da parte sua, aver messo in serio pericolo il presidente. Ciò non è dovuto alla sua presunta relazione di mesi con lui, che è avvenuta molto tempo fa e non rivela nulla di nuovo su Trump.

Piuttosto, come accade di solito negli scandali sessuali politici, è a causa del modo in cui lui, o i suoi collaboratori, hanno cercato di coprirla. Due settimane prima dell'elezione di Trump, il suo avvocato, Michael Cohen, ha pagato alla signora Clifford 130.000 dollari in cambio dell'accordo di non parlare della presunta relazione, che il presidente nega. Quando la notizia è stata rivelata, Cohen ha affermato, quasi incredibilmente, di aver fatto il passo di sua iniziativa, utilizzando il suo denaro.

La Clifford ha quindi fatto causa per essere svincolata dall'accordo di non divulgazione, sostenendo che Cohen aveva violato i termini dell'accordo parlandone e che il Presidente lo aveva fatto non firmandolo. La Clifford ha registrato un'intervista con il programma della CBS "60 Minutes", che dovrebbe andare in onda il 25 marzo.

Questo sembra aver messo Trump in difficoltà. Può lasciare che Cohen cerchi di far valere l'accordo con la signora Clifford, il che potrebbe sembrare un'ammissione di colpa e rischierebbe che l'aggressivo avvocato di lei, Michael Avenatti, faccia ulteriori rivelazioni in tribunale. Oppure può lasciar perdere. Ma ciò segnalerebbe a qualsiasi altra donna legata da un accordo di non divulgazione con il Presidente - e Avenatti sostiene di conoscerne due - che può essere tranquillamente ignorato.

Questo rischierebbe a sua volta di mettere in evidenza il più ampio problema di Trump con le donne, comprese le 18 che lo hanno accusato di averle molestate. In effetti, il grado sorprendente in cui il caso della signora Clifford contiene echi dei più ampi problemi legali di Trump è un'altra ragione per cui si sta dimostrando una tale spina nel fianco. Anche l'accenno al fatto che potrebbe avere alcuni ricordi di Trump è esemplificativo di questo.

Ricorda le speculazioni secondo cui la storia di indiscrezioni sessuali di Trump potrebbe lasciarlo aperto al ricatto russo, come sostenuto da Christopher Steele, ex spia britannica. Anche il modo in cui Trump sembra aver usato Cohen come strumento contundente, tenendolo a distanza per una negazione plausibile, è un modello noto. Ciò è stato evidente l'anno scorso nel tentativo del presidente di licenziare Robert Mueller, il consulente speciale che lo sta indagando, attraverso due fasi di intermediazione.

Tuttavia, il motivo principale per cui la signora Clifford sta facendo il giro del Comandante in capo riflette l'incontro da incubo che lei rappresenta per lui sul piano personale. La ricetta del presidente per il successo politico è apparire più concreta dei suoi critici nei media, e così solidamente transazionale da far apparire ipocriti i suoi rivali politici al confronto.

Tuttavia, la signora Clifford non è una comica britannica saccente o una senatrice subdola. È una donna della Louisiana che si è fatta da sé e che vota repubblicano e che fa sesso per vivere. In un'intervista precedente all'accordo, ha suggerito di essersi concessa a Trump non perché fosse attratta da lui ("Lei lo sarebbe?"), ma perché lui le aveva promesso di farla diventare una star della TV. Ha battuto Trump.

Oltre a smussare i punti di forza del presidente, la donna mette in luce la sua più grande debolezza. Egli è allo stesso tempo sottile e inaffrontabile, una combinazione che spiega la maggior parte dei suoi sfoghi su Twitter e delle sue vanterie.

Dopo anni di insulti misogini, al contrario, lei appare così allegramente coriacea da operare quasi su un piano superiore. Questo è evidente anche su Twitter, dove la Clifford elimina gli insulti che i fan di Trump le lanciano con ironia ("Lo sai che dovresti leggere la Bibbia e non fumarla, vero?") e non tollera il cattivo inglese. "Le virgole sono nostre amiche. Non dimenticarle", consiglia a un critico.

L'effetto è devastante, una spada di Damocle contro il randello del Presidente. La signora Clifford non si è limitata a ridicolizzare e forse a mettere in pericolo il presidente Trump più efficacemente di chiunque altro. L'ha fatto, soprattutto, in modo schiacciante, pur risultando perfettamente simpatica.

