24 ago 2022 08:09

CHI HA DETTO: “L'EUROPA PAGHERÀ UN PREZZO PER IL SUO SOSTEGNO A KIEV”? PUTIN? LAVROV? NO, IL SEGRETARIO GENERALE DELLA NATO, JENS STOLTENBERG, IN UN'INTERVISTA ALL'EMITTENTE TELEVISIVA TEDESCA ZDF: “L'INVERNO SI AVVICINA E SARÀ DURA. PAGHEREMO UN PREZZO PER IL NOSTRO SOSTEGNO ALL'UCRAINA A CAUSA DELLE SANZIONI E, NATURALMENTE, DEL FATTO CHE LA RUSSIA USA L'ENERGIA COME ARMA MA DOBBIAMO CAPIRE CHE NON C'È ALTERNATIVA AL NOSTRO SOSTEGNO... IL PREZZO CHE PAGHEREMMO SE LA RUSSIA VINCESSE SAREBBE MOLTO PIÙ ALTO"