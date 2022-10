Da www.veritaeaffari.it

Lei si chiama Sara, è una ragazza poco più che ventenne che nella vita fa l’attrice su set un po’ particolari. Lui è Max Felicitas, un numero uno del genere: il vero erede di Rocco Siffredi. In un video il racconto di Sara su un importante politico di centrodestra che “mi ha rimorchiato in un locale a Milano” e poi…

…poi una volta agganciata è andato via dal locale con lei e ha terminato la serata dove tutti possono facilmente immaginare. Ma a sentire Sara non è stata una serata d’amore come tante altre. A lei ha chiesto cose che si vergogna a dire e che “nemmeno sui set (porno) a Budapest e Praga” si vedono mai. Certo le fonti sono quelle che sono, magari interessate a farsi un pizzico di pubblicità con rivelazioni che hanno del sensazionale. Ma le hanno postate tutti convinti…

Sara era maggiorenne anche all’epoca e quella fine di serata era consenziente, ma non si aspettava certo richieste di acrobazie a letto come quelle che si è sentita fare (e non dice di avere esaudito). Lo considera un suo piccolo segreto, e protegge l’anonimato del lussurioso compagno. Però rivela che proprio in queste ore quel politico è diventato “molto potente”. Salito in alto? Proprio oggi? Ah, saperlo…

