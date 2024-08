8 ago 2024 19:08

PER CHI NON L’AVESSE CAPITO, SALVINI RIBADISCE LA SUA FEDE TRUMPIANA: “NEGLI USA SPERO VINCANO I REPUBBLICANI, SAREBBE UNA GARANZIA DI PACE” – ALLA “VERSILIANA”, IL MINISTRO DEI TRASPORTI SI “PRENOTA” I FAVORI DEL TYCOON, CHE LA MELONI NON PUÒ APPOGGIARE APERTAMENTE IN QUANTO PREMIER (E PERCHÉ SI È FATTA DARE I BACETTI SUL CAPINO DA BIDEN FINO A IERI). POI SPECIFICA: “CHIUNQUE VINCERÀ OVVIAMENTE AVRÀ L’AMICIZIA DEL POPOLO ITALIANO” – L’ALLISCIATA AI BALNEARI, CHE DOMANI SCIOPERANO CONTRO IL GOVERNO DI CUI È VICEPREMIER: “FATE BENE..."