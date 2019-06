16 giu 2019 16:29

CHI SALVERA’ SALVINI DA ZAIA E GIORGETTI? – IL GOVERNATORE DEL VENETO E IL SOTTOSEGRETARIO NON NE POSSONO PIU’ DEI 5STELLE E VANNO IN PRESSING SUL “CAPITONE” PER CHIEDERE IL VOTO ANTICIPATO - IL LEADER DELLA LEGA NON NE È CONVINTO, E POI GODE NEL VEDERE DI MAIO PRONTO A DIRE SÌ A QUALSIASI DISPOSIZIONE DEL CARROCCIO. MA C'È ANCHE LA PREOCCUPAZIONE PER LA MANOVRA E IL BILANCIO 2020….