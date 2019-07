SCAMBISTI 1

Berto Evitandolo per Dagospia

- Da chi sarà frequentato un certo appartamento del centralissimo corso Europa a Milano? Dicono che due coppie di Regione Lombardia dotate di enorme potere si ritrovino a cena e poi per dopocena bollenti. Chissà che scandalo se qualcuno fosse in possesso di qualche video...

- Le tresche al Pirellone ormai sono palesi! L'assessora si ama con il consigliere, e tutto si tinge di rosa-gossip. Anche le richieste di rimpasto.

Paolo Grimoldi

- Ehi, non dite a Matteo Salvini che gli ex bossiani, gli uomini di Grimoldi, stanno dando l'assalto alla giunta regionale lombarda. Il bello è che lo stanno facendo anche alle spalle del segretario lumbard Grimoldi... Il quale non sarà contento perché così Salvini potrà silurarlo senza colpo ferire.

pirellone

- Ma dove è finita la famosa inchiesta che si doveva schiantare su Regione Lombardia? Si aspettano le prossime elezioni, se Salvini si deciderà a sfasciare tutto? Chissà.

- Ormai è un appuntamento irrinunciabile per la politica meneghina: DN2019 si terrà a fine ottobre. La volta scorsa erano arrivati Salvini, Buffagni e tanti altri. Chissà che il premier Conte non voglia approfittare per provare a "coltivare" un po' il nord...

- Milano avrà pure battuto Stoccolma, ma non è sempre così. L'altra sera, a tarda notte, è stato infatti visto scendere da un appartamento di Corso Como un noto imprenditore milanese tutto scarmigliato, decisamente stanco. Pare che quell'appartamento ospiti una signorina di nome Brigitte, svedese e biondissima, che lo ha... "distrutto".

conte salvini Buffagni