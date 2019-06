5 giu 2019 16:43

CHI SARÀ IL COMMISSARIO ITALIANO IN EUROPA? – COMINCIA LA GIOSTRA DEL TOTONOMI: IL CAPO DELLO STATO HA GIÀ FATTO SAPERE CHE VORREBBE UN NOME DI ALTO PROFILO ED EUROPEISTA, CIOÈ ENZO MOAVERO MILANESI E IL SUO RIPORTINO, MA LA CARTA COPERTA È MARIO DRAGHI – SALVINI NON SI STRACCERÀ LE VESTI PER LA LETTERINA DI MOSCOVICI: “MANDA ULTIMATUM MA STA GIÀ CON GLI SCATOLONI IN MANO”