RENZI IN CAMPO PER LE EUROPEE. A SEUL - IL ‘SENATORE SEMPLICE’ A 2 SETTIMANE DAL VOTO VOLA IN COREA PER UNA CONFERENZA BEN PAGATA, MA CI TIENE A DARE LA SUA IMPERDIBILE ANALISI. ‘NOI SIAMO STATI MASSACRATI, ORA PER FORTUNA NESSUNO ATTACCA ZINGARETTI. CHE HA IL MERITO DI AVER RIPORTATO A CASA MOLTE ANIME DEL PD’ - ‘HO UN CARATTERACCIO? MEGLIO CHE NON AVERE CARATTERE. ADESSO È IL TEMPO DEI PREMIER SENZA CARATTERE, ALLA CONTE’