CHI SI CUCCA IL PATRIMONIO DÀ 510 MILIONI DI EURO DI PRIGOZHIN? – IL COLLETTIVO “THE INSIDER” PUBBLICA UNA COPIA DEL TESTAMENTO DELL’EX CAPO DELLA WAGNER, MORTO IL 23 AGOSTO 2023: TUTTI I SUOI BENI SONO PASSATI AL FIGLIO PAVEL, CHE EREDITA CASE, SOCIETÀ. E ANCHE DEBITI, CHE IL RAMPOLLO SAREBBE INTENZIONATO A RISCUOTERE SUBITO. COMPRESI GLI OLTRE 700 MILIONI DI EURO CHE GLI DEVE IL MINISTERO DELLA DIFESA (ECCO PERCHÉ L’EX CUOCO DI PUTIN CE L’AVEVA TANTO CON I GENERALI…)

La pagina del documento reca la data del 2 marzo 2023. La firma è quella di Evgheny Prigozhin, in quello che sembra essere il suo testamento (o, al momento, le ultime sue disposizioni testamentarie note in ordine di tempo).

Secondo il testamento di Prigozhin, di cui The Insider ha ricevuto una copia, tutti i beni materiali del fondatore del Gruppo Wagner vanno a suo figlio, il 25enne Pavel Prigozhin. L’eredità sarebbe scattata formalmente il giorno 8 settembre 2023, quando Pavel ha formulato una domanda specifica di subentrare.

Pavel Prigozhin eredita immediatamente una villa nel quartiere Lakhta di San Pietroburgo e il terreno sottostante, il cui valore catastale è di 32.534.059 rubli (circa 313mila euro). La casa è stata messa in vendita, il valore di mercato sarebbe circa il doppio.

L’elenco testamentario comprende anche: una quota della società cinematografica Aurum LLC (INN 7801327032), che produceva i film di propaganda di Prigozhin. Il capo dei mercenari russi possedeva il 49% […] Poi eredita la società di compravendita e affitto di immobili non residenziali Rythm LLC (Prigozhin possedeva l'80% della società. Il 20% era detenuto da Concord Management and Consulting LLC, interamente controllata da Prigozhin).

C’è al centro di tutto un altro boccone ghiotto, la società di gestione immobiliare e commerciale Concord […], una società di catering che si occupa del catering di decine di amministrazioni pubbliche e scuole sia a Mosca sia a Pietroburgo, che fornisce tra l’altro il cibo all’esercito russo, e ha il core business nei celebri ristoranti di Prigozhin e nei pasti per bambini nelle scuole. […]

L’impero di Prigozhin conteneva poi la società per azioni Oriental, che affitta e gestisce beni immobili non residenziali di proprietà o in locazione, e risultava di proprietà di una certa Svetlana Valeryevna Potemkina. La […]

Ci sono poi le società di comunicazione, che potrebbero finire nel mirino della famiglia di un oligarca assai vicino a Putin, Yuri Kovalchuk, e il figlio Mikhail. […]

Prigozhin aveva un’attività immobiliare fiorentissima anche come costruttore puro e semplice a Pietroburgo, e qui le società che vanno al figlio sono la principale, “AO Ambassador”, collegata a OOO Stroy Restavratsiya e OOO Kredo, che si sono occupate per conto di Prigozhin di una serie di edifici sull’Universitetskaya Embankment (tra i quali quelli nella zona del locale dove esplose la bomba che uccise Vladen Tatarsky).

Curiosamente, nel testamento, la “Wagner Group LLC” risulta attualmente registrata in Bielorussia, e Prigozhin dichiara che è attiva «in altri tipi di istruzione». Forse considerando tale il training militare da parte dei veterani di Wagner. […]

Il totale di proprietà e società (esclusi quindi i conti correnti), dà un patrimonio di 52 miliardi di rubli (circa 510 milioni di euro). Ed esclusi i debiti, che Pavel intende riscuotere immediatamente, secondo fonti di The Ins. Si tratta almeno di 80 miliardi di rubli (circa 785 milioni di euro) che il Ministero della Difesa deve al Gruppo Prigozhin, e che forse non erano del tutto estranei alle liti feroci che il capo di Wagneer ha avuto nell’anno che precede il suo quasi certo assassinio con Sergey Shoigu (il ministro) e Valery Gerasimov (il capo di stato maggiore). Pavel quei soldi li vuole.

Sono in corso però anche aspre diatribe familiari. Perché Pavel non vorrebbe pagare la moglie (con cui nell’ultima fase Prigozhin aveva litigato aspramente) e le altre figlie. Secondo il testamento, Pavel deve, con l’eredità, «assicurare un’esistenza dignitosa» alla vedova Prigozhin, alle sue figlie e alla madre - Violetta Prigozhina. In caso di morte di Pavel, l’eredità verrebbe equamente tra la vedova, Lyubov Kryazheva, le figlie adulte e il nipote, che si chiama come il nonno, Evgeny Prigozhin, classe 2021. La moglie però, in prima battuta, non è menzionata nel testamento.

C’è una frase che lascia pensare vi siano anche altri patti paratestamentari a cui Pavel è obbligato, ma che ancora non con conosciamo: dovrà svolgere il ruolo di donatore in base a un «contratto di promessa di donazione di azioni». Non è assolutamente chiaro a chi – anche in morte – Evgheny Prigozhin (e adesso suo figlio) siano tenuti obbligatoriamente a «donare». E non è possibile, sulla base che abbiamo attualmente, dire se il soggetto si trovi al Cremlino, o a Mosca tra i suoi amici.

