CHI SI SOMIGLIA, SI PIGLIA: ROBERT F. KENNEDY JR SI RITIRA DALLA CORSA ALLA CASA BIANCA E APPOGGIA TRUMP – IL FIGLIO DI BOBBY E NIPOTE DI JFK HA AMMESSO DI NON AVERE PIÙ UN “PERCORSO REALISTICO DI VITTORIA” (COME SE CE L’AVESSE MAI AVUTO) E SCENDE IN PISTA PER TRUMP, CON CUI CORRE SUBITO A FARE UN COMIZIO IN ARIZONA – KENNEDY JR È NO-VAX E COMPLOTTISTA: C’È GIÀ UNA PIATTAFORMA COMUNE CON IL TYCOON… - VIDEO

ROBERT KENNEDY JR. SI RITIRA E APPOGGERÀ DONALD TRUMP

Estratto da www.agi.it

robert f. kennedy jr con donald trump in arizona 3

Il candidato indipendente alle presidenziali Usa, Robert F. Kennedy Jr, ha annunciato che "darà il suo sostegno al presidente Trump", dopo aver ufficializzato la sospensione della sua campagna elettorale in un discorso a Phoenix.

Citando le ragioni del suo appoggio al candidato repubblicano alla Casa Bianca, Kennedy ha affermato che i motivi sono "la libertà di parola, la guerra in Ucraina e la guerra contro i nostri figli".

"Non credo più di avere un percorso realistico di vittoria elettorale", ha detto Kennedy in una conferenza stampa in Arizona. "Voglio che tutti sappiano che non sto mettendo fine alla mia campagna. La sto semplicemente sospendendo e non terminando", ha detto Kennedy. "Il mio nome rimarrà sulla scheda elettorale nella maggior parte degli Stati. […]

robert f. kennedy jr con donald trump in arizona

L'ex presidente Usa, Donald Trump, ha ringraziato Robert F. Kennedy Jr. per il suo "sostegno molto gradito". "Voglio ringraziare Bobby, è stato molto gentile", ha detto Trump. "È un bravo ragazzo, rispettato da tutti", ha aggiunto il tycoon. […]

Cinque dei fratelli di Robert F. Kennedy Jr (Rfk) hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui denunciano la decisione del fratello di sostenere Donald Trump.

"Vogliamo un'America piena di speranza e unita da una visione condivisa di un futuro più luminoso, un futuro definito dalla libertà individuale, dalla promessa economica e dall'orgoglio nazionale. Crediamo in Harris e Walz. La decisione di nostro fratello Bobby di sostenere Trump oggi è un tradimento dei valori che nostro padre e la nostra famiglia hanno più cari. È una triste conclusione di una triste storia", hanno affermato Kathleen Kennedy Townsend, Courtney Kennedy, Kerry Kennedy, Chris Kennedy e Rory Kennedy in un comunicato.

PRIMO COMIZIO INSIEME PER TRUMP E KENNEDY JR, IN ARIZONA

robert f. kennedy jr con donald trump in arizona.

(ANSA) - Prima apparizione insieme per Donald Trump e il candidato indipendente Robert Kennedy jr, dopo che quest'ultimo ha annunciato la sospensione della sua campagna uscendo dalla corsa negli Stati in bilico e dando il suo endorsement a Donald Trump. Rfk è lo 'special guest' del comizio del tycoon a Glendale, Arizona.

TRUMP NON RIVELA IL POTENZIALE RUOLO DI KENNEDY JR SE VINCE

(ANSA) - Donald Trump non ha voluto dire per ora quali potenziali ruoli futuri potrebbe prendere in considerazione per Robert F. Kennedy, Jr. dopo che il candidato indipendente alla presidenza ha sospeso la sua campagna e dato il suo endorsement al tycoon. Nel suo discorso Rfk ha detto che l'ex presidente gli aveva chiesto di "arruolarlo nella sua amministrazione", senza specificare quale gli aveva offerto, ma ha suggerito che si sarebbe occupato dell'epidemia di malattie croniche.

KAMALA HARRIS E TIM WALZ

TRUMP, IO E BOB KENNEDY INSIEME CONTRO ESTABLISHMENT CORROTTO

(ANSA) - "Bobby ed io combatteremo insieme per sconfiggere l'establishment politico corrotto": lo ha detto Donald Trump presentando Robert Kennedy jr in un comizio in Arizona.

TRUMP, COMMISSIONE PER DIVULGARE ULTIME CARTE SEGRETE SU JFK

(ANSA) - Donald Trump ha annunciato in un comizio in Arizona che, se vincera', istituira' una commissione presidenziale indipendente sui tentativi di assassinio, che avrà il compito di pubblicare i restanti documenti classificati relativi all'omicidio di John F. Kennedy. Una mossa "in onore di Bobby", ha spiegato, riferendosi a Robert Kennedy, nipote di Jfk, sul palco accanto a lui. La commissione, ha aggiunto, condurra' anche un rigoroso esame dell'attacco da lui subito il 13 luglio in Pennsylvania.

KENNEDY JR, IO E TRUMP DIVERSI MA CI SONO BATTAGLIE COMUNI

robert kennedy jr - foto pubblicata da vanity fair

(ANSA) - Accolto da calorosi applausi dei fan di Donald Trump in un comizio in Arizona, il candidato indipendente Robert Kennedy jr ha riconosciuto le loro differenze ideologiche ma hanno detto che i loro valori si sovrappongono nell' "avere cibo sicuro e porre fine all'epidemia di malattie croniche". "Non volete che le sostanze chimiche siano eliminate dal nostro cibo?" ha detto Kennedy alla folla. "Non volete un presidente che ci faccia uscire dalle guerre e ricostruisca la classe media?", ha aggiunto. (ANSA).

TRUMP, COMMISSIONE PER DIVULGARE ULTIME CARTE SEGRETE SU JFK

ROBERT KENNEDY CON LA MOGLIE E I 9 FIGLI

(ANSA) - Donald Trump ha annunciato in un comizio in Arizona che, se vincerà, istituirà una commissione presidenziale indipendente sui tentativi di assassinio, che avrà il compito di pubblicare i restanti documenti classificati relativi all'omicidio di John F. Kennedy. Una mossa "in onore di Bobby", ha spiegato, riferendosi a Robert Kennedy, nipote di Jfk, sul palco accanto a lui. La commissione, ha aggiunto, condurrà anche un rigoroso esame dell'attacco da lui subito il 13 luglio in Pennsylvania.

Cosa c'è nel regalo d'addio di RFK Jr. per Trump

Traduzione dell’articolo di Erin Doherty per www.axios.com

spot di Robert F. Kennedy Jr in onda al superbowl

L'uscita di scena di Robert F. Kennedy Jr. dalla corsa alle presidenziali non avrà lo stesso impatto che avrebbe avuto se l'avesse fatto all'inizio dell'estate. Kennedy aveva una media del 15,5% nei sondaggi sulle elezioni generali del 1° luglio, secondo il modello di Nate Silver. Ora è intorno al 4%.

Perché è importante: Il calo di rilevanza di Kennedy e i cicli di notizie bizzarri sollevano dubbi su quanti voti possa realmente spostare nello schieramento dell'ex presidente Trump.

Kennedy sta sospendendo la sua campagna e sta cercando di rimuovere il suo nome dalle schede elettorali negli Stati decisivi, ha dichiarato venerdì. La sua mossa ha fatto seguito a conversazioni con Trump. "È una cosa grossa", ha detto Trump in risposta alla notizia dell'uscita di Kennedy.

robert f. kennedy jr con donald trump in arizona 2

La notizia è stata diffusa: I modelli di sondaggio prevedono un cambiamento modesto dopo l'uscita di Kennedy, ma gli analisti elettorali dicono che anche queste stime potrebbero essere sopravvalutate.

"Queste cifre rappresentano una media di tutti i sondaggi Harris-Trump-Kennedy presenti nel nostro database, ma in precedenza RFK aveva sondaggi più alti di quelli attuali", secondo Silver.

robert kennedy jr

Secondo G. Elliott Morris di FiveThirtyEight, all'inizio di questa settimana Harris era in vantaggio su Trump di 3,3 punti percentuali in una corsa con Kennedy. Senza Kennedy, Harris era in vantaggio di 3,1 punti. Situazione attuale: I democratici cercheranno di evidenziare la nuova alleanza di Trump con Kennedy come un segno di debolezza.

IL TRUMP-OLINO DI KAMALA - VIGNETTA BY GIANNELLI

"Come RFK Jr, Donald Trump è al limite della disperazione", si legge in una nota del Comitato nazionale democratico pubblicata venerdì. La campagna di Harris avrebbe rifiutato l'offerta di Kennedy di un appoggio in cambio di una posizione di gabinetto.

Secondo la campagna, le elezioni si ridurranno probabilmente a sette Stati chiave - Arizona, Nevada, Georgia, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania e North Carolina - più il secondo distretto congressuale del Nebraska.

Tra le righe: Barrett Marson, stratega del GOP con sede in Arizona, ha dichiarato ad Axios: "I candidati di terze parti spesso perdono consensi il giorno delle elezioni.

"Alcuni di questi elettori del terzo partito si sveglieranno il giorno del voto e si renderanno conto: 'questo è solo un voto di protesta, ma se voglio davvero avere voce in capitolo, allora devo votare per Harris o Trump'".

ROBERT KENNEDY JR CON FIGLI E NIPOTI

"Poche persone voteranno per un altro candidato solo perché il loro candidato si ritira e appoggia qualcun altro", ha detto Larry Sabato del Center for Politics dell'Università della Virginia.

Zoom out: Una volta considerato il più grande jolly delle elezioni del 2024, Kennedy ha faticato a sostenere il suo slancio una volta che Harris è entrato in gara. Di recente ha ammesso di aver lasciato un orso morto a Central Park e ha dichiarato che un verme ha mangiato parte del suo cervello.

Trump spera che l'appoggio di Kennedy possa giocare un ruolo in un'elezione ravvicinata, dopo che i recenti sondaggi hanno mostrato che Kennedy ha ottenuto più consensi dall'ex presidente che da Harris

robert kennedy jr matrimoni robert f. kennedy jr con donald trump in arizona robert kennedy jr kamala harris alla convention nazionale democratica di chicago robert kennedy jr diario robert kennedy jr usa 24 robert kennedy jr con la madre ethel