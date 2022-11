LE CHIACCHERE DEL G20 SONO SOLO UNA SCUSA PER FAR INCONTRARE I LEADER - AI TAVOLI CONGIUNTI DEL VERTICE SI È PRODOTTA TANTA FUFFA SUI MASSIMI SISTEMI, MA GLI UNICI RISULTATI CONCRETI SONO ARRIVATI DAL BILATERALE TRA BIDEN E XI JINPING - L'ELEFANTE NELLA STANZA ERA OVVIAMENTE PUTIN. BIDEN S’E’ LAMENTATO DELL’ESCALATION NEI GIORNI DEL VERTICE: “CI SONO STATE ONDATE E POI ONDATE DI MISSILI IN UCRAINA. MA ALLORA PERCHÉ CI RIUNIAMO?” - NEL COMUNICATO FINALE, LA MAGGIORANZA HA CONDANNATO LA GUERRA. MA C’E’ CHI SI E’ DEFILATO: “ESISTONO ALTRI PUNTI DI VISTA E DIVERSE VALUTAZIONI” (TRADOTTO: LA CINA SI SMARCA DA PUTIN, MA NON DEFINITIVAMENTE)

Biden, inconcepibile escalation di Mosca durante il G20

(ANSA) - BALI, 16 NOV - È totalmente inconcepibile" che "in un momento in cui il mondo si riunisce" per chiedere "una de-escalation" la Russia "continua la sua escalation in Ucraina". Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden, parlando a Bali al termine del vertice G7-Nato convocato d'urgenza per analizzare la situazione della guerra in Ucraina.

Biden, ondate di missili in Ucraina, perché allora il G20?

(ANSA) - BALI, 16 NOV - "Ci sono state ondate e poi ondate di missili in Ucraina, che continuano a testimoniare la brutalità e la disumanità che la Russia ha mostrato contro i civili e le infrastrutture ucraine. Ma allora perché ci riuniamo?". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dopo l'incontro con gli alleati a margine del G20.

Fonti, non ci sono cambiamenti su comunicato finale G20

(ANSA) - BALI, 16 NOV - "Non vi saranno cambiamenti alla bozza di comunicato finale del G20 deciso al livello degli sherpa". Lo dice all'ANSA una fonte diplomatica occidentale. Ieri alcuni media avevano riportato la notizia che i cinesi stavano spingendo per una revisione del passaggio sulla guerra in Ucraina.

Comunicato finale G20, maggioranza membri condanna guerra

(ANSA) - BALI, 16 NOV - "La maggioranza dei membri del G20 condanna la guerra in Ucraina". Lo si legge nel comunicato finale del summit. Il testo non è stato cambiato e rispecchia la bozza di ieri. "Quest'anno abbiamo assistito all'ulteriore impatto negativo della guerra in Ucraina sull'economia globale.

La questione è stata discussa. Abbiamo ribadito le nostre posizioni nazionali espresse in altre sedi, tra cui il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che, nella Risoluzione n. ES-11/1 del 2 marzo 2022, adottata a maggioranza (141 voti favorevoli, 5 contrari, 35 astensioni, 12 assenti) deplora con la massima fermezza l'aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina e richiede il suo ritiro completo e incondizionato dal territorio dell'Ucraina", si legge al terzo punto della dichiarazione.

"La maggior parte dei membri condanna fermamente la guerra in Ucraina e sottolinea che essa sta causando immense sofferenze umane e esacerbando le fragilità esistenti nell'economia globale - limitando la crescita, aumentando l'inflazione, interrompendo le catene di approvvigionamento, aumentando l'insicurezza energetica e alimentare ed elevando i rischi per la stabilità finanziaria. Esistono altri punti di vista e diverse valutazioni della situazione e delle sanzioni. Riconoscendo che il G20 non è la sede per risolvere le questioni di sicurezza, riconosciamo che le questioni di sicurezza possono avere conseguenze significative per l'economia globale".

Zelensky al G20, fra voi c'è uno stato terrorista

(ANSA-AFP) - NUSA DUA, 16 NOV - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si è nuovamente rivolto ai partecipanti al vertice del G20 con un discorso, in cui afferma che "fra voi c'è uno stato terrorista", alludendo alla Russia, che è stata rappresentata in Indonesia dal ministro degli Esteri Serghei Lavrov..

Zelensky a G20,'missile su Polonia sono messaggio a summit'

(ANSA-AFP) - NUSA DUA, 16 NOV - Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, in un nuovo discorso video trasmesso oggi al G20 di Bali, ha detto che l'attacco missilistico finito in Polonia costituisce "un autentico messaggio della Russia al G20", secondo una copia del discorso visionata dall'Afp.

