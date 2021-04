ECCO COME SALVINI SFRUTTERÀ IL PROCESSO "OPEN ARMS" (E' ACCUSATO DI SEQUESTRO DI PERSONA PER AVER IMPEDITO LO SBARCO DI 147 IMMIGRATI DALLA NAVE NELL'AGOSTO DEL 2019) - CHIAMERA' A TESTIMONIARE CONTE E TONINELLI - ATTRAVERSO IL SUO AVVOCATO, GIULIA BONGIORNO, FARA' LEVA SUL DIARIO DI BORDO DELLA "OPEN ARMS" PER DIMOSTRARE CHE IL COMANDANTE IN PIÙ OCCASIONI FECE DI TUTTO PER SBARCARE PER FORZA IN UN PORTO ITALIANO, NONOSTANTE AVESSE ALTRE OPPORTUNITÀ. E POI C'È LA CARTA LUCA PALAMARA. EX MAGISTRATO CHE, IN UNA CHAT INTERCETTATA, DISSE: "SALVINI HA RAGIONE MA VA FERMATO"