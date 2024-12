Caterina Pepinster - https://www.telegraph.co.uk/news/2024/12/01/secret-plotting-underway-elect-next-pope/

Li vedi, teste vicine, chiacchierare tranquillamente, nei loro ristoranti preferiti a Roma. Potrebbe essere Velando, vicino alla Basilica di San Pietro. Oppure potrebbero andare più al centro storico a Rinaldi al Quirinale, dove i membri del servizio segreto italiano amano i frutti di mare tanto quanto i principi della Chiesa.

Non che quei principi, la squadra d'élite della Chiesa cattolica romana, i suoi cardinali che eleggono il Papa, sembrino poi così diversi dagli altri preti, dato che, per pranzo, vestono abiti neri e colletti romani. Il segno distintivo è il pesante anello d'oro che ognuno indossa, messo al dito dal papa che li ha nominati cardinali.

Ora, quei cardinali che pranzano stanno diventando più pettegoli, più cospiratori nei toni. Il 7 dicembre, Papa Francesco creerà altri 21 cardinali in una sontuosa cerimonia in Vaticano. Ma ci sono mormorii sulla salute del Papa stesso, che ha 87 anni e spesso è su una sedia a rotelle. Chi dovrebbe essere il prossimo Papa, chiedono, e come può qualcuno assicurarsi che il suo collega cardinale preferito raggiunga il trono di San Pietro?

La trama che circonda l'elezione di un Papa è la materia di Conclave, il film basato sull'omonimo romanzo di Robert Harris, e interpretato da Ralph Fiennes, Stanley Tucci e John Lithgow, uscito questo fine settimana.

È ambientato quando un papa immaginario è morto e cardinali da tutto il mondo sono rinchiusi nella Cappella Sistina per deliberazioni segrete finché non raggiungono una maggioranza di due terzi per eleggere un nuovo papa.

Ma l'elezione di un papa è più complicata - e cospirativa - di quanto il conclave suggerisca. Invece di essere l'unica ambientazione per tali complotti, il conclave è il finale. Perché le conversazioni su coloro che sono considerati papabili - i probabili candidati a diventare papa - avvengono con frequenza crescente man mano che un papato esistente si allunga e un pontefice invecchia.

Naturalmente, i cardinali elettori dovrebbero essere guidati dallo Spirito Santo nella loro scelta finale del Papa. Ma, in realtà, come nel ‘’Conclave’’, le manovre sporche sono all'ordine del giorno.

Come scrisse John Cornwell in ‘’Un ladro nella notte’’, la sua celebre inchiesta sulla curiosa morte di Papa Giovanni Paolo I nel settembre 1978, appena 33 giorni dopo la sua elezione, il Vaticano di oggi può essere "un palazzo di eunuchi pettegoli... un villaggio di lavandaie... scendono nel fiume, lavano i vestiti, li prendono a pugni, ci ballano sopra, strizzando via tutta la vecchia sporcizia".

Ben prima che i cardinali si riuniscano nella Cappella Sistina per un vero conclave, hanno iniziato a formarsi blocchi di elettori. Cardinali anziani con più di 80 anni di età massima per votare hanno fatto pressioni sugli elettori aventi diritto; si sono svolti pranzi e cene del tipo sopra descritto; e persino le ambasciate di varie nazioni presso la Santa Sede, inclusa quella del Regno Unito, hanno avuto una certa influenza.

Nonostante il nome, "con clave" significa "con chiave" e suggerisce che le deliberazioni sono segrete, ciò che accade dietro porte chiuse è raramente rimasto privato per molto tempo.

Prima del primo conclave del 1241, i papi erano stati imposti alla Chiesa dai potenti re o governanti in carica a Roma, o eletti dagli abitanti della città per acclamazione popolare. Tra loro c'era, come è scritto in molte cronache papali, Giovanna del IX secolo, una donna travestita da uomo la cui vera identità fu rivelata solo quando partorì in strada durante la processione papale.

Il cambio di formato avvenne in seguito alla morte di Papa Gregorio IX, che era stato in disaccordo con il Sacro Romano Imperatore, Federico II. Un gruppo di 10 cardinali fu rinchiuso nell'antico e squallido Palazzo del Settizonio in città (altri due cardinali erano tenuti prigionieri altrove da Federico) da coloro che volevano che il nuovo papa fosse fermamente anti-Imperatore.

Nonostante le privazioni, i prelati non riuscirono a mettersi d'accordo sull'uomo giusto. Uno morì nel caldo soffocante. Alla fine, dopo 60 giorni, tutto divenne troppo. Scelsero un compromesso con un monaco anziano, che prese il nome di Celestino IV.

I nove cardinali rimasti fuggirono rapidamente dalla città. La loro fretta fu ricompensata quando, due giorni dopo l'insediamento e senza aver svolto un solo dovere ufficiale, il nuovo Papa anziano e fragile morì prontamente.

Un fallimento così abietto del primo conclave non impedì loro di diventare fondamentali per il processo di elezione papale in futuro. E il disagio fisico sopportato dai primi partecipanti fu mantenuto, per quanto possibile, con razioni scarse, alloggi di base e quasi prigionia per mesi e mesi. Infatti, l'elezione papale successiva alla morte di papa Clemente IV durò quasi tre anni, dal novembre 1268 al settembre 1271.

Gli ultimi due conclavi si sono svolti nel 2005 (dopo la morte di Giovanni Paolo II, che ha portato all'elezione di Benedetto XVI) e nel 2013 (quando Benedetto sconvolse il mondo dimettendosi e fu sostituito dall'attuale Papa Francesco).

Ognuno di essi prevedeva una prima votazione la sera, altre il giorno dopo, e si è concluso nel giro di 28 ore. La famosa fumata bianca si è alzata dal camino della Cappella Sistina, le campane hanno suonato, la folla ha applaudito e un cardinale ha annunciato dal balcone di San Pietro: "Habemus papam" - Abbiamo un Papa.

Nel 2005, Joseph Ratzinger era uno dei cardinali più anziani con sede in Vaticano. C'era la sensazione che i cardinali conservatori ben organizzati surclassassero quelli liberali con la loro attività di lobbying sugli indecisi, assicurando che Ratzinger, con la sua critica della cultura moderna, l'amore per la liturgia tradizionale e un focus sul cattolicesimo europeo, salisse sul trono di Pietro come Benedetto XVI.

Nel 2013, quando Benedetto si dimise, i cardinali progressisti, che sostengono un maggiore coinvolgimento dei laici nella Chiesa, preferiscono il culto moderno e sono meno insistenti su rigide regole contrarie al controllo delle nascite e al divorzio, erano più organizzati.

Un incontro chiave, pre-Conclave, fu tenuto dall'ambasciata britannica presso la Santa Sede. Per alcuni anni, l'ambasciatore presso la Santa Sede, Francis Campbell, aveva, come altri ambasciatori, ospitato cene per importanti eventi vaticani presso la sua residenza. Gli ospiti includevano non solo funzionari vaticani e cardinali e vescovi del Regno Unito, ma anche cardinali provenienti da tutto il Commonwealth.

"Una volta avevamo 28 cardinali attorno al nostro tavolo", ricorda Campbell. "Raccoglievamo cardinali da Ghana, Nigeria, Kenya, Asia sud-orientale. Si trattava della capacità di networking del Foreign Office, ma dava anche a questi cardinali l'opportunità di incontrare cardinali con sede in Vaticano che forse non conoscevano e parlare della Chiesa e delle sue esigenze".

Quando Benedetto si dimise, Campbell era stato sostituito da un altro ambasciatore, Nigel Baker, che continuò la tradizione, ospitando un evento con l'arcivescovo di Westminster, il cardinale Cormac Murphy-O'Connor, per i cardinali del Commonwealth.

Sebbene avesse appena superato l'età massima per votare al conclave di 80 anni, Murphy-O'Connor era a Roma per le riunioni pre-Conclave chiamate congregazioni generali. Era amico del cardinale Jorge Bergoglio di Buenos Aires e si assicurò di far sapere alla riunione dell'ambasciata per chi avrebbero dovuto votare. Bergoglio fu debitamente eletto come papa Francesco.

Lo stesso Bergoglio ha parlato ai cardinali riuniti durante le riunioni pre-Conclave e apparentemente ha convinto i suoi colleghi di avere la forza di carattere e la visione per affrontare la riforma della Chiesa e del Vaticano, comprese le sue finanze in difficoltà.

Jean-Baptiste de Franssu, presidente della Banca Vaticana, mi ha raccontato di recente quanto impatto abbia avuto sui cardinali il periodo tra le dimissioni di Benedetto e l'elezione di Francesco. "C'erano più opportunità di parlare delle sfide che la Chiesa ha dovuto affrontare", ha detto. "È stato insolito".

Durante i giorni della sede vacante, o interregno, prima del conclave, ai funzionari del Vaticano è proibito lasciare Roma se non per un'emergenza personale, ma senza dubbio speculano su chi verrà eletto. Un vescovo a cui è stato permesso di andarsene per partecipare al funerale di un parente prima del conclave del 2013 mi ha confessato timidamente che a casa aveva scommesso sull'esito del conclave.

Ha vinto: aveva sentito abbastanza pettegolezzi a Roma da essere convinto, anche prima che le porte della Cappella Sistina fossero chiuse, che Bergoglio sarebbe emerso come papa.

Ora, 11 anni dopo, Francesco sta pensando al futuro, con il suo ultimo gruppo di 21 cardinali in procinto di essere insediato. L'analisi del Collegio dei Cardinali mostra un netto cambiamento nella sua composizione durante i suoi 13 anni di papato.

Ci sono solo sei cardinali votanti rimasti dai tempi di Giovanni Paolo, più altri 24 elettori nominati da Benedetto. Una volta inclusi i cardinali del 7 dicembre, ci saranno 111 elettori nominati da Francesco e quindi le sue scelte liberali potrebbero facilmente raggiungere la maggioranza dei due terzi necessaria.

Con la nuova assunzione, il numero di cardinali inglesi salirà a quattro. Arthur Roche, capo di un dipartimento del Vaticano sul culto, l'arcivescovo di Westminster Vincent Nichols e Michael Fitzgerald, nominato dopo una vita di servizio al dialogo interreligioso, saranno affiancati da Timothy Radcliffe, frate domenicano ed ex maestro del suo Ordine.

La cerimonia di insediamento dei cardinali, chiamata concistoro, è il momento in cui i cardinali vengono introdotti nel Collegio cardinalizio e hanno modo di conoscere gli altri "cappelli rossi".

Il cardinale Nichols, che è stato consultato da Ralph Fiennes per il ‘’Conclave’’ in merito ai rituali e alle pratiche di un cardinale, è membro di diversi dipartimenti vaticani, tra cui quello che sceglie i vescovi e si riunisce ogni quindici giorni, quindi vede più Roma della maggior parte delle persone. "È difficile per coloro che non lo fanno", dice. "Un tempo eravamo soliti organizzare discussioni in occasione dei concistori, ma non è successo così spesso".

Ciò ha conseguenze su ciò che accadrà nel prossimo conclave, quando i cardinali, alcuni dei quali poco conosciuti e inesperti, soppeseranno il futuro della Chiesa e valuteranno chi è il più adatto a guidarla.

Francesco farà come Ratzinger e si dimetterà, dopo aver tentato di riformare la Chiesa cattolica? Né Nichols né Fitzgerald la pensano così.

"All'inizio pensava che sarebbe rimasto lì solo per cinque anni", dice Fitzgerald, "ma ora credo che morirà in carica. Ha superato il momento delle dimissioni".

L'eminente storico della chiesa Alberto Melloni vuole che il voto cambi, sostenendo che le congregazioni generali hanno "inevitabili fughe di notizie e incidenti distraenti". Vuole un raduno senza i cappelli rossi troppo vecchi per votare.

Fitzgerald, troppo vecchio per votare, non è d'accordo: "Penso che abbiamo qualcosa da dire".

E che dire dell'uomo che sarà il prossimo Papa? "Non faccio previsioni", dice Nichols. Potrebbe essere l'anima della discrezione nel fare nomi, ma ha le idee chiare su cosa serve: qualcosa di molto più profondo e senza tempo di quanto il 21° secolo dominato dai social media potrebbe suggerire: "Forza di proposito, una volontà forte e una fiducia e una confidenza incrollabili nella presenza del Signore".

