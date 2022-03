CI VOLEVA LA GUERRA PER FAR TROVARE UN LAVORO VERO AGLI INFLUENCER - IL FRETTOLOSO OSCURAMENTO DI INSTAGRAM DA PARTE DI PUTIN HA GETTATO NEL PANICO CITTADINI, PICCOLI IMPRENDITORI E STAR DEI SOCIAL CHE GRAZIE AI POST E ALLE STORY FATTURAVANO: SI CALCOLA CHE FOSSERO 80 MILIONI I RUSSI SULL'APP DI FOTO SHARING - ORA È CORSA ALLE PIATTAFORME ALTERNATIVE DOMESTICHE, SOTTO IL CONTROLLO DEL CREMLINO...

Gli utenti russi di Instagram si sono svegliati questa settimana con un'app che non si caricava e un feed vuoto dei contenuti che avevano imparato ad amare, dopo che Mosca ha deciso di vietare il sito di social media per le politiche della sua società madre Meta sulla guerra in Ucraina. Lo scrive il Financial Times.

L'app di condivisione foto ha 80 milioni di utenti in tutta la Russia - circa la metà della popolazione del paese. Molti hanno scritto post d'addio durante il fine settimana e hanno indirizzato i loro seguaci verso altre piattaforme di social media, mentre l'orologio ticchettava sulle 48 ore che il governo aveva dato alle persone per chiudere i loro profili prima che l'app fosse ufficialmente bloccata lunedì.

La perdita dell'amato servizio per i russi è il simbolo del crescente isolamento della loro nazione, mentre le aziende internet statunitensi si uniscono all'esodo occidentale dal paese.

La guerra in Ucraina ha posto le aziende della Silicon Valley nel mezzo di una battaglia geopolitica per l'influenza, data la loro posizione di custodi delle informazioni viste da miliardi di persone.

"Non ci credevo fino all'ultimo minuto", ha detto Yulia Telnova, 36 anni, che ha gestito la sua attività di pasticceria dalla sua cucina di casa a Novosibirsk dal 2018, condividendo foto di elaborate sculture di glassa su Instagram e costruendo la sua base di clienti sull'app. "Oggi, quando il mio Instagram ha smesso di funzionare… allora sì. Allora ci ho creduto".

Telnova è uno dei tanti milioni di russi che si affidano all'app per guadagnarsi da vivere, usandola per gestire piccole imprese a domicilio o per promuoversi come influencer con un gran numero di follower.

Come altri, Telnova ha ora aperto una pagina sulla piattaforma domestica russa VKontakte, un sosia di Facebook che recentemente è passato sotto il controllo dello stato. Anche se triste di vedere Instagram scomparire, dato che era la fonte del "99 per cento" dei suoi clienti, Telnova ha detto di non essere nel panico, aggiungendo che avrebbe solo "dovuto costruire una base di clienti ancora una volta".

Alcuni influencer russi hanno guadagnato centinaia di migliaia di dollari - se non milioni - dalla pubblicità venduta con i loro post di Instagram. La cantante Olga Buzova ha postato un video d'addio lacrimoso ai suoi più di 23 milioni di follower dopo il divieto. "Sono qui con voi dalla fine del 2012", ha scritto nella didascalia. Ora, "quello che abbiamo creato nel corso di sette anni potrebbe essere strappato via da noi".

Molti russi hanno risposto al loro nuovo isolamento digitale, che ha subito una forte accelerazione negli ultimi giorni, con tristezza e rassegnazione.

Mentre i tentativi di bloccare l'app di messaggistica Telegram nel 2018 hanno provocato proteste di massa in strada, le mosse contro i giganti internazionali dei social media dall'inizio della guerra hanno innescato una risposta in sordina, in mezzo a un più ampio e intenso giro di vite politico.

L'attenzione si è invece concentrata su soluzioni alternative, con persone che si scambiano consigli sull'uso di reti private virtuali - software che maschera la posizione di un utente di internet - e la condivisione di link ai loro profili su Telegram, che rimane sbloccato.

Secondo i dati del tracker VPN Top10VPN, la domanda di servizi VPN in Russia è salita alle stelle del 2.088 per cento domenica, rispetto alla domanda media giornaliera nella settimana precedente l'invasione dell'Ucraina.

"È difficile pesare il ruolo di Instagram nella mia vita", ha detto Inga Meladze, un'importante designer di gioielli con sede a Mosca.

Meladze ha usato l'app per promuovere Aperon, la sua attività e il suo marchio, oltre a trovare idee, ispirazione, progetti e fornitori. "Non ho mai avuto alcun desiderio di essere un'influencer, avevo 12.000 follower", ha detto, aggiungendo che questo ha portato interesse al suo profilo da parte di altri marchi.

"Trovo anche difficile immaginare la mia vita personale senza questa app", ha aggiunto. Suo padre, l'icona pop Valery Meladze, è stata la prima celebrità russa a parlare per la pace e la diplomazia, registrando un video messaggio il giorno in cui è scoppiata la guerra.

Da allora, un'ondata di misure è stata introdotta contro le piattaforme di social media occidentali e i media indipendenti, mentre il presidente russo Vladimir Putin abbassa una cortina di ferro digitale tra Mosca e il resto del mondo.

All'inizio di questo mese, Mosca ha bloccato Facebook, dopo aver sostenuto che stava discriminando il paese aggiungendo etichette di fact-checking ai post dei media statali russi Russia Today e Sputnik e rimuovendoli nell'UE in seguito alle richieste dei funzionari del blocco. Anche Twitter è stato limitato, con minacce simili inviate a YouTube e TikTok di Google.

Venerdì, la Russia ha annunciato la sua mossa più significativa: un piano per tagliare l'accesso a Instagram. Il paese ha anche lanciato un'indagine penale sulla sua società madre Meta, potenzialmente giudicandola "estremista" al pari dei gruppi terroristici, dopo che ha cambiato le sue politiche di moderazione per consentire a certi discorsi violenti come "morte agli invasori russi" di essere postati dagli utenti ucraini.

Meta ha difeso la mossa controversa come "focalizzata sulla protezione dei diritti di parola delle persone come espressione di autodifesa in reazione a un'invasione militare del loro paese".

Circa "l'80 per cento delle persone in Russia seguono un account Instagram al di fuori del loro paese", ha scritto su Twitter il chief executive di Instagram Adam Mosseri. La mossa di bloccarlo non solo taglierebbe i russi l'uno dall'altro, ma anche "dal resto del mondo", ha aggiunto.

Instagram ha raggiunto finora 166mn di installazioni dall'App Store e Google Play della Russia dal gennaio 2014, secondo le stime di Sensor Tower. La Russia è il quinto mercato più grande a livello globale per Instagram e il 20° per Facebook.

Meta ha annunciato che non accetterà più annunci da inserzionisti russi che si rivolgono agli utenti russi. David Wehner, direttore finanziario di Meta, ha detto la scorsa settimana che questo rappresenta l'1,5% delle sue entrate globali, per un valore di quasi 118 miliardi di dollari nel 2021.

In Russia, la repressione dei social media ha suscitato un umorismo macabro. Un meme ha scherzato sul fatto che oggi le persone potrebbero condividere i loro profili Telegram, ma la prossima volta sarebbero gli indirizzi postali delle loro celle Gulag: "Per favore, teniamoci ancora in contatto!

Ma il costo della protesta in Russia è stato tale da far sentire molti impotenti nel criticare lo stato. Migliaia di manifestanti contro la guerra sono stati arrestati dall'inizio della guerra il 24 febbraio.

Gli attivisti riferiscono che 164 cause sono già state avviate per il cosiddetto "discredito" degli utenti dei social media sulle azioni della Russia in Ucraina, secondo una nuova legge sulla censura militare entrata in vigore il 5 marzo. Decine di migliaia di russi contrari sono fuggiti dal paese dopo la sua introduzione.

"Non credo che qualcuno rischierà di andare in prigione per il suo account Instagram", ha detto Graham Shellenberger, direttore del team globale di Miburo Solutions, che tiene traccia dell'estremismo online.

Ma ha aggiunto: "Una cosa è controllare il flusso di informazioni di una popolazione dal primo giorno, come una Cina o una Corea del Nord. Un'altra è dare loro l'accesso alla cultura occidentale e alla libertà di internet e... poi portarlo via".

L'illustratrice Anastasia, residente a Mosca, ha detto che il divieto di Instagram potrebbe significare perdere l'accesso alla piattaforma dove ha sviluppato e condiviso le sue opere d'arte e ha iniziato a ricevere ordini da tutto il mondo. È stato doloroso, ha detto, ma "nulla di ciò che sperimentiamo è paragonabile a ciò che sta accadendo in Ucraina".

Sentendosi impotenti, molti giovani russi di città hanno lasciato il paese. Anastasia ha elencato le città dove i suoi amici si sono dispersi: Istanbul, Tbilisi, Yerevan.

"Mi sento come un piccolo pesce che, prima, nuotava in un grande banco verso un futuro luminoso", ha detto Anastasia. "Ma invece siamo rimasti impigliati in una rete e ora siamo trascinati" verso un futuro molto diverso.

