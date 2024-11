CIAK, MI GIRA - BOOM! “OCEANIA 2” DELLA DISNEY, CHE IN TUTTO IL RESTO DEL MONDO SI CHIAMA “MOANA 2”, FA IL SUO ESORDIO IN AMERICA CON 57,5 MILIONI DI DOLLARI IN UN GIORNO, IL PIÙ GRANDE INCASSO DEL THANKSGIVING MAI REGISTRATO. IERI IN ITALIA” ERA PRIMO CON 537 MILA EURO – RESISTONO SOLO “IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA” E “IL GLADIATORE 2”. PIÙ GIÙ TROVIAMO “NAPOLI – NEW YORK” DI GABRIELE SALVATORES E IL MUSICAL DI 2 ORE E 40’ “WICKED – PART I” - VIDEO

Boom! “Oceania 2” della Disney, che in tutto il resto del mondo si chiama “Moana2”, fa il suo esordio in America con 57, 5 milioni di dollari in un giorno, il più grande incasso del Thanksgiving mai registrato, e si appresta a un primo weekend che dovrebbe stare tra i 380 e i 420 milioni di dollari con un globale, secondo Variety, di 600 milioni, grazie anche a un incasso record in Giappone. La previsione finale, non so quanto sia precisa, è di 1,7 miliardi. Avete capito bene.

Ieri in Italia “Oceania 2” era primo con 537 mila euro, 74 mila spettatori e un totale in due giorni di 1 milione 420 mila euro.

All’onda alta di “Oceania 2” resistono solo “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Margherita Ferri, che ha un altro pubblico, 155 mila euro, 28 mila spettatori e un totale di 6 milioni 112 mila euro, e “Il gladiatore 2” di Ridley Scott, che ha un altro pubblico, ma scende a 107 mila euro, 14 mila spettatori per un totale di 7 milioni 450 mila euro.

Più giù troviamo, al quarto posto, “Napoli – New York” di Gabriele Salvatores con 77 mila euro, 12 mila spettatori e un totale di 1 milione 290 mila euro. Scende il musical di 2 ore e 40’ “Wicked – Part I”, quinto con 74 mila euro, 10 mila spettatori e un totale di 1 milione 914 mila euro.

“Giurato numero 2” di Clint Eastwood con Nicholas Hoult e Tomi Colette è sesto con 39 mila euro, 6 mila spettatori e un totale di 2 milioni 433 mila euro. Settimo posto, al primo giorno di programmazione, per “The Strangers 1”, primo film di una trilogia thriller diretta da Renny Harlin, 18 mila euro e 2 mila spettatori. Ottava la commedia di Paolo Costella “Una terapia di gruppo”, 18 mila euro, 638 mila euro totali.

“Freud. L’ultima analisi” con Anthony Hopkins incassa nel suo primo giorno 15 mila euro con 2.277 spettatori non credo giovanissimi. Resiste al decimo posto “Berlinguer: La grande ambizione” di Andrea Segre, 10 mila euro, un totale di 3 milioni 442 mila euro. Il giallo “Il corpo” di Vincenzo Alfieri con Giuseppe Battiston e Claudia Gerini, remake dello spagnolo “El cuerpo” diretto nel 2012 da Orion Paulo, è 11° con 10 mila euro.

Sui 6 mila euro seguono “Piccole cose come queste” di Tim Mielans con Cillian Murphy, che aveva aperto il festival di Berlino un anno fa, “Hey, Joe” di Claudio Giovannesi con James Franco e “Parthenope” di Paolo Sorrentino, 16° posto, che ha superato ieri il milione di spettatori. Brindiamo. Brindiamo. In attesa dell’uscita in Francia, a gennaio, e in America, a febbraio. “Queer” di Luca Guadagnino, distribuito in America da A24, come “Parthenope”, è uscito ieri in sale selezionate a New York e a Los Angeles per avere un’uscita estesa il 13 dicembre.

