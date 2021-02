CIAO "GIUSEPPI", MARIO STIAMO ARRIVANDO! - SENTITE LA GRILLINA DALILA NESCI, FEDELISSIMA DI LUIGI DI MAIO: "ABBIAMO MESSO DA PARTE LE POSIZIONI PREGIUDIZIALI. LA PAROLA CHIAVE È ‘CONFRONTO’. SE DALLE CONSULTAZIONI CON IL PRESIDENTE INCARICATO EMERGERANNO LE PRIORITÀ DI COMPLETARE IL PIANO VACCINI, SCONFIGGERE IL COVID19 E FAR DUNQUE RIPARTIRE L’ECONOMIA, E SE FOSSE PRONUNCIATA UNA PAROLA CHIARA CONTRARIA ALLA DIREZIONE DEL MES, A FAVORE DEL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEL REDDITO DI CITTADINANZA, PER NOI SARÀ UN GRANDE PASSO IN AVANTI"

(LaPresse) - "Ieri in assemblea abbiamo avuto un confronto molto costruttivo. Con grande senso di responsabilità abbiamo messo da parte le posizioni pregiudiziali. La parola chiave è ‘confronto’.

dalila nesci

Oggi, nel giorno delle consultazioni, parliamo di temi cari al M5S. Se dalle consultazioni con il Presidente incaricato emergeranno le priorità di completare il piano vaccini, sconfiggere il covid19 e far dunque ripartire l’economia, e se fosse pronunciata una parola chiara contraria alla direzione del Mes, a favore del mantenimento e miglioramento del reddito di cittadinanza, così come se le politiche del Recovery Plan coincideranno con investimenti in sanità, con la digitalizzazione, la riconversione industriale in senso green e una maggiore attenzione alla scuola e alla formazione, per noi sarà un grande passo in avanti.

MARIO DRAGHI

Il M5S ha sempre messo le idee prima dei nomi e se questi temi potranno essere garantiti da una presenza politica forte nell’Esecutivo, allora siamo convinti che staremmo imboccando la strada giusta per il bene del nostro Paese, in un momento drammatico come questo". E’ quanto afferma l’on. Dalila NESCI, deputata del M5s, animatrice del think tank Parole Guerriere.