22 gen 2021 16:08

CIAONE, GIUSEPPI! - IL NUOVO CONSIGLIERE PER LA SICUREZZA NAZIONALE DELLA CASA BIANCA, JAKE SULLIVAN, HA FATTO UN GIRO DI TELEFONATE TRA LE VARIE CAPITALI ALLEATE PER DISCUTERE DEI PIANI DI JOE BIDEN PER RAFFORZARE I RAPPORTI. HA CHIAMATO I COLLEGHI DI FRANCIA, GERMANIA, REGNO UNITO E GIAPPONE. E L’ITALIA? NON PERVENUTA. SARÀ SOLO UNA DIMENTICANZA O UN MESSAGGIO SUBLIMINALE A CONTE, "CHEERLEADER DI TRUMP"?