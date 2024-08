LA CINA È VICINA, BIDEN LO SA - LO SCORSO MARZO IL PRESIDENTE AMERICANO HA APPROVATO UN PIANO STRATEGICO NUCLEARE TOP SECRET CHE PUNTA A CONTRASTARE LA RAPIDA ESPANSIONE DELL'ARSENALE ATOMICO DI PECHINO: NEL PROSSIMO DECENNIO QUELLO CINESE POTRA' COMPETERE CON GLI ARSENALI DI WASHINGTON E MOSCA - LA RISPOSTA DI PECHINO: "NON È ALTRO CHE UNA SCUSA DEGLI AMERICANI PER ESPANDERE IL LORO ARSENALE NUCLEARE E CERCARE UN VANTAGGIO STRATEGICO SCHIACCIANTE"

(ANSA) - Gli Stati Uniti "hanno costantemente enfatizzato la cosiddetta minaccia nucleare cinese, che non è altro che una scusa per spostare la responsabilità del disarmo nucleare, espandere il suo arsenale nucleare e cercare un vantaggio strategico schiacciante".

E' il commento della portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning sull'approvazione da parte del presidente americano Joe Biden, in base a quanto riportato dal New York Times, di un piano Usa che riorienta la strategia di deterrenza americana per concentrarsi sulla presunta espansione dell'arsenale nucleare della Cina.

A marzo, il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha approvato un piano strategico nucleare altamente classificato. Non esistono copie digitali del documento e ce ne sono solo poche, cartacee, nelle mani di pochi funzionari alla sicurezza nazionale e comandanti del Pentagono.

A parlare del piano è il New York Times che riferisce come per la prima volta il piano, che si rinnova ogni 4 anni, riorienta la strategia di deterrenza americana concentrandosi sulla rapida espansione dell’arsenale nucleare da parte della Cina.

Questo perché si ritiene che il gigante asiatico possa come scorte oramai competere, sia per dimensioni che per varietà, con gli arsenali americani e russi nel prossimo decennio. La Casa Bianca non ha mai annunciato che Biden avesse approvato la nuova strategia, chiamata “Nuclear Employment Guidance“, e vuole preparare gli Stati Uniti a possibili sfide nucleari coordinate da parte di Cina, Russia e Corea del Nord. [...]

«Ma la partnership emergente tra Russia e Cina e le armi convenzionali che la Corea del Nord e l’Iran stanno fornendo alla Russia per la guerra in Ucraina hanno cambiato radicalmente il pensiero di Washington», spiega il quotidiano americano, secondo cui Russia e Cina stanno già conducendo «esercitazioni militari insieme. Le agenzie di intelligence stanno cercando di determinare se la Russia stia aiutando in cambio di programmi missilistici nordcoreani e iraniani».

