«Credo in un’azione politica per il bene dei cittadini e non per il personale vantaggio di pochi. Le 5 stelle Acqua, Ambiente, Trasporti, Connettività e Sviluppo, sono le mie priorità». Ha deciso di scendere in campo con questo mantra Marco Allegretti, candidato consigliere in Regione nelle file del Movimento 5 Stelle. Il piano però rischia ora di traballare: il suo nome, insieme a quello di suo padre Giuseppe, è al centro di due complesse indagini portate avanti dalla procura di Asti e da quella di Torino. L’accusa iniziale è sottrazione fraudolenta delle imposte, e vede intrecciarsi più filoni tutti partiti da una maxi verifica dell’Agenzia delle entrate.

[…] Dall’accertamento nascono due filoni: uno per aver tentato di occultare 23 fabbricati ad Asti e altri 6 a Torino per evitare una procedura di riscossione da oltre due milioni di euro di contestazione. L’altro per «presunti progetti di ricerca asseritamente eseguiti» dalle sue società, «ceduti a terzi ovvero utilizzati per ottenere crediti fiscali quali costi capitalizzati di attività di ricerca e sviluppo, crediti che successivamente venivano portati in compensazione» dalle sue imprese o da terzi.

[…] Si tratterebbe di un presunto maxi-raggiro sui crediti d’imposta: attingendo dalle tesi di laurea degli studenti del Politecnico di Torino e dai progetti universitari venduti a “pacchetti” alle imprese, venivano ottenute detrazioni al 50 per cento. Per poi ottenere in cambio una parte di quei vantaggi.

Il pm di Asti Gabriele Fiz si interessa della Alma Ingegneria, mentre il fascicolo del pm di Torino Mario Bendoni coinvolge più società che ruotano attorno a due consorzi Cifs e Cinfai, e alla EnviSens Technologies srl, spinoff del Politecnico. Le società coinvolte nel meccanismo di creazione del credito sono circa una decina, e i reati contestati vanno […] da emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti a indebite compensazioni. Il giro di affari stimato è di decine di milioni di euro.

Ma per inquadrare questa storia bisogna partire anche da quanto è successo un anno e tre mesi fa, dall’allontanamento di Allegretti da Finpiemonte che aveva scatenato polemiche e persino un esposto.

A febbraio 2023 era stato infatti rimosso dall’incarico di consigliere […] per una presunta violazione del codice etico: si ipotizzavano conflitti di interesse e scarsa trasparenza sulle partecipazioni sue e della sua famiglia in svariate società.

Marco Allegretti, presidente dell’Ordine degli ingegneri di Asti, all’epoca aveva contrattaccato, ritenendo il provvedimento figlio di una decisione «squisitamente politica»: «Non ho mai omesso alcunché. Tutte le partecipazioni sono state dichiarate, nulla è mai stato omesso o occultato» aveva spiegato.

Lungi dal voltare pagina, forte anche dell’archiviazione del fascicolo che era stato aperto dal pm Giovanni Caspani sulla questione trasparenza nella finanziaria della Regione, l’eclettico ingegnere che nel suo profilo sul sito del M5s dice di essere ricercatore di Polito e membro del cda dell’incubatore dell’ateneo, ha deciso di lanciarsi nella sfida elettorale [...]