SECONDO GLI EXIT POLL IL PARTITO OTTIENE IL MINIMO STORICO DI SEGGI, 131, E DIECI MINISTRI NON VENGONO RIELETTI IN PARLAMENTO

Keir Starmer esulta, "ce l'abbiamo fatta!"

keir starmer e la moglie victoria dopo le elezioni

(ANSA) - "Ce l'abbiamo fatta! Il cambiamento inizia ora. Il partito laburista è cambiato, è pronto a servire il nostro paese, pronto a riportare la Gran Bretagna al servizio dei lavoratori. Il mandato comporta grandi responsabilità. Dobbiamo riportare la politica al servizio del pubblico.

Questa è la grande prova della politica in quest'epoca: la lotta per la fiducia è la battaglia che definisce la nostra epoca. Prima il Paese, poi il partito è un principio guida". Lo ha detto - come riporta il Guardian - il leader laburista Keir Starmer nel discorso per commentare l'esito del voto in Gran Bretagna.

Voto Gb, Farage eletto deputato per la prima volta

keir starmer dopo la vittoria alle elezioni

(ANSA) - Nigel Farage è stato ufficialmente eletto deputato alla Camera dei Comuni britannica dopo sette tentativi falliti. Il leader della destra populista di Reform UK ha stravinto nel collegio di Clacton-on-Sea, strappato al Partito conservatore di Rishi Sunak.

Nel discorso di vittoria ha rilanciato la sfida a destra ai Tory, esaltando il risultato del suo partito - in grande ascesa anche nel voto proporzionale nazionale -, non senza rivolgere un baldanzoso avvertimento al Labour di Keir Starmer, vincitore delle elezioni. "Non c'è alcun entusiasmo per Starmer - ha tuonato -, presto il suo governo avrà problemi e Reform gli sarà addosso". (ANSA).

keir starmer bacia la moglie victoria dopo le elezioni

Voto Gb, schiaffo al Labour, Corbyn rieletto da indipendente

(ANSA) - L'ex leader laburista Jeremy Corbyn, 75enne paladino della sinistra radicale, è stato rieletto deputato nel collegio di Islington North a Londra, da candidato indipendente, dopo essere stato espulso dal Labour dal suo successore Keir Starmer.

Corbyn - deputato in quel collegio da 41 anni - ha superato il nuovo candidato ufficiale laburista di quasi 8000 voti: la sua vittoria rappresenta una macchia sul trionfo elettorale complessivo del partito di Starmer.

Voto Gb, ministro della Difesa conservatore non rieletto

elezioni regno unito

(ANSA) - Il ministro della Difesa conservatore, Grant Shapps, ha perso ufficialmente il suo seggio di deputato nel collegio di Welwyn Hartfield a beneficio del laburista Andrew Lewin, come altri membri del governo di Rishi Sunak.

Si tratta di un cosiddetto 'Portillo Moment', una bocciatura elettorale di spicco e imprevista, nel ricordo di quella che mise fine alla carriera di un altro ministro della Difesa Tory, Michael Portillo, considerato una stella nascente del partito al tramonto dell'era di John Major.

Gb: Farage, 'rivolta contro l'establishment è iniziata'

rishi sunak dopo la sconfitta alle elezioni

(ANSA) - "La rivolta contro l'establishment è in corso": così Nigel Farage, in un video diffuso sui social per rivendicare il successo attribuito al suo partito Reform UK dagli exit poll dopo le elezioni britanniche.

Farage, amico di Donald Trump e già tribuno della Brexit, ha evocato un'avanzata percentuale dei voti nazionali di Reform - già in grado di superare i Tories in vari collegi - oltre le previsioni dei sondaggi della vigilia; e si è detto convinto che il suo partito conquisterà "molti seggi" (a cominciare dal suo, che diverse stime considerano ormai sicuro). Ha infine rilanciato l'obiettivo di una sorta di opa a destra sui Tory.

nigel farage 1

Voto Gb, proiezioni Bbc danno Labour a 405 seggi, Tory a 154

(ANSA) - Una proiezione della Bbc, sulla base dei risultati reali che stanno affluendo, rivede leggermente le previsioni degli exit poll sull'assegnazione dei seggi nell'ambito delle elezioni britanniche.

La maggioranza laburista viene ridotta nelle aspettative da 410 a 405 seggi, mentre ai conservatori di Rishi Sunak vengono attribuiti ora 154 possibili deputati (invece dei 131 previsti dagli exti poll): che sarebbe comunque il minimo storico, peggio dei 156 del 1906.

nigel farage

Il balzo dei liberaldemocratici viene pure lievemente ridimensionato, da 61 a 54 seggi previsti, mentre alla destra populista di Reform UK vengono accreditati 4 seggi certi invece di 13. In termini di voto proporzionale Reform tuttavia sembra sfondare, stando a queste proiezioni indicative, con quasi il doppio dei voti dei LibDem e pochi punti di svantaggio dai Tory.

Secondo John Curtice, guru dei sondaggi della Bbc, la valanga di seggi attribuita al Labour non corrisponde in ogni caso a un'analoga valanga di suffragi, che risultano aumentare in effetti di poco rispetto alla disfatta del 2019 e rimanere sotto il risultato ottenuto sotto la leadership radicale di Jeremy Corbyn nel 2017.

Voto Gb, otto ministri governo hanno perso il seggio

(ANSA) - Otto ministri del governo britannico hanno perso il seggio alle elezioni per il rinnovo della Camera dei Comuni. Secondo il Guardian non sono stati confermati Penny Mordaunt (leader della Camera dei Comuni), Alex Chalk (Giustizia), Grant Shapps (Difesa), Gillian Keegan (Istruzione), Simon Hart (Segretario parlamentare al Tesoro), Michelle Donelan (Segretario di Stato per la scienza), Lucy Frazer (Segretario di Stato per la cultura), Johnny Mercer (Veterani).

jeremy corbyn

La conclusione di Curtice è netta: questa elezione - ha detto, a dispetto delle dimensioni della super maggioranza pronosticata in Parlamento al partito di Starmer - "è stata persa più dai conservatori che non vinta dai laburisti".

Voto Gb, per i Tory è minimo storico di seggi

(ANSA) - Con solo 131 seggi accreditati dagli exit poll al partito conservatore del premier Rishi Sunak nelle elezioni politiche i Tory toccano il loro minimo storico. Il record negativo precedente era stato raggiunto con le elezioni del 1906 quando il partito allora guidato da Arthur Balfour ottenne 156 seggi. (ANSA).

Il partito conservatore di Rishi Sunak ha toccato anche il suo minimo storico nella quota proporzionale di voti. Si tratta quindi di una debacle senza precedenti sotto ogni aspetto per i Tory.

rishi sunak 1 rishi sunak e la moglie dopo la sconfitta alle elezioni