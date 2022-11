CLAMOROSO: MATTEO PIANTEDOSI È COSTRETTO A SMENTIRE SALVINI! – IL “CAPITONE” NELLA FRETTA DI DIRE QUALCOSA HA DIFFUSO LA NOTIZIA CHE NELLA FRANA DI ISCHIA HANNO PERSO LA VITA OTTO PERSONE. MA PRIMA IL PREFETTO DI NAPOLI, POI IL MINISTRO DELL’INTERNO, LO SMENTISCONO: “NON CI SONO MORTI ACCERTATI. È UNA SITUAZIONE MOLTO GRAVE, IN EVOLUZIONE E DA SEGUIRE…”

Stefano Baldolini per www.repubblica.it

MATTEO PIANTEDOSI A ISCHIA

"Ci sono otto morti nella frana di Ischia". Così Matteo Salvini, intorno a mezzogiorno, a ricerche ancora in corso, diffonde la tragica notizia, inaugurando la linea M4 della metro di Milano, e sfiora l'incidente nel governo. Prima il prefetto di Napoli, poi il ministro dell'Interno sono costretti a smentirlo.

Il primo a intervenire è il prefetto di Napoli, Claudio Palomba: "Al momento non abbiamo morti accertati", dichiara alla stampa per fare il punto sulla situazione in corso a Casamicciola. Anche se è presto per fare un bilancio, la cautela del prefetto è confermata dal ritrovamento di una famiglia con un neonato, data in un primo momento dispersa: tutti salvi ricoreranno alle cure dei medici.

MATTEO SALVINI BEPPE SALA - INAUGURAZIONE LINEA M4 METRO DI MILANO

A stretto giro arrivano le parole di Matteo Piantedosi che al Tg2 delle 13 conferma le informazioni della prefettura: "Non ci sono morti accertati", ribadisce il titolare del Viminale, aggiungendo di essere "in stretto contatto con la presidente Meloni. È una situazione molto grave, in evoluzione e che è da seguire".

La fuga in avanti del ministro dell'Interno - e vicepremier - arriva anche sui media stranieri, e oltre che sui social, dove si critica la ricerca di visibilità in rapporto a un evento catastrofico, provoca irritazione sul territorio.

frana casamicciola ischia 1

Mentre tra i soccorritori si cerca di non alimentare inutili allarmismi. "Non ci sono i nostri numeri o numeri di altri, ci sono i numeri della Prefettura proprio per evitare confusione. - precisa il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio - È il prefetto che definisce i numeri una volta accertate le situazioni. La linea è abbastanza chiara anche perché dietro i numeri ci sono persone e famiglie. Le dichiarazioni sui numeri sono quelle del Prefetto".

