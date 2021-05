4 mag 2021 13:54

COLPO DI SCENA NELLA CORSA AL CAMPIDOGLIO - IL CENTRODESTRA PENSA ALL’EX GRILLINO EMILIO CARELLI – LA LEGA FRENA, IL DIRETTO INTERESSATO, INVECE, APPARE LUSINGATO: “SE MI CHIAMANO, PRENDEREI IN CONSIDERAZIONE L'OFFERTA”. SI VEDRÀ. GUIDO BERTOLASO, EX CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE IMPEGNATO IN LOMBARDIA PER LA CAMPAGNA VACCINALE, È LA SUGGESTIONE CHE PIÙ INTRIGA LEGA E FORZA ITALIA. MA LA MELONI…