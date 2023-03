“A 17 ANNI RECITAVO DA CANE”. E INVECE ADESSO? DA CAGNOLINO? – GABRIEL GARKO SI CONFESSA: "CI SONO ANCORA SPASIMANTI CHE ASSEDIANO LA MIA VILLA. UNA DICEVA DI ESSERE MARILYN MONROE. MINIGONNA E TETTE DI FUORI, UNA MATTA" – IL COMING OUT E IL CASO TARALLO: “NON VOGLIO NOMINARLO, PERCHÉ È IN CORSO UN’INCHIESTA. NON SPUTO NEL PIATTO IN CUI HO MANGIATO. DICO SOLO CHE NEI PRIMI ANNI '90...” - ZEFFIRELLI? AFFETTUOSO, MA FACEVA SFURIATE TERRIBILI"