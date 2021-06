20 giu 2021 08:42

COME ANDRANNO LE PRIMARIE DEL PD? – OGGI A BOLOGNA E ROMA TORNANO I GAZEBO PER DECIDERE I CANDIDATI A SINDACO, E C'È MOLTA INCERTEZZA E ANSIA: NON PER SAPERE CHI SARANNO I VINCITORI (ALMENO NELLA CAPITALE, SI SA GIÀ COME ANDRÀ A FINIRE), MA PER L’AFFLUENZA. DOPO IL FLOP CLAMOROSO DI TORINO, LETTA TREMA ALL’IDEA DI NON ARRIVARE A 50MILA VOTANTI A ROMA…