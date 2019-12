COME DAGO-ANTICIPATO, CAIO NOMINATO CONSULENTE DEL GOVERNO PER L'EX ILVA, E ARCURI RESTA A INVITALIA - IERI IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA DATO IL VIA A UN'ALTRA RAFFICA DI NOMINE PUBBLICHE: ALL'INGEGNERE FABIO CROCCOLO, DIRIGENTE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI, L'INCARICO TRIENNALE DI DIRETTORE DELL' AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI, L'ANSFISA, NATA ALL'INDOMANI DELLA TRAGEDIA DEL PONTE MORANDI

A.MITTAL: PATUANELLI, CAIO CONSULENTE GOVERNO

(ANSA) - Francesco Caio come consulente del governo per negoziare con ArcelorMittal? "E' un manager italiano di comprovato valore. Ritengo abbia la capacità di trattare nel pieno interesse dello Stato" e questo "potrebbe essere utile al Paese", ha risposto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, a Radio 24. In vista dell'incontro domani al Mise "ai sindacati illustreremo, insieme all'azienda, l'attuale situazione, stiamo cercando di capire se c'è una soluzione di continuità produttiva, che però non può restare ancorata alle modalità produttive di prima", ha detto.

francesco caio foto di bacco

RAFFICA DI NOMINE DAL CDM

Valentina Conte per “la Repubblica”

Il governo procede con le nomine pubbliche. Ieri è toccato a Invitalia, l' Agenzia nazionale per lo sviluppo, partecipata al 100% dal ministero dell' Economia, chiamata a dare impulso alla crescita del Paese anche spendendo i fondi europei per la valorizzazione dei beni culturali e investendo in nuove imprese e star-up. Ebbene ieri il Consiglio dei ministri ha confermato nel ruolo di amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri e nominato Andrea Viero presidente. Gli altri consiglieri di amministrazione sono Paola Ciannavei, Stefania Covello e Sergio Maccagnani.

Su proposta della ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli (Pd), il Cdm ha poi conferito all' ingegnere Fabio Croccolo, dirigente di prima fascia del ministero, l' incarico triennale di Direttore dell' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, l' Ansfisa. Agenzia nata all' indomani della tragedia del Ponte Morandi a Genova.

DOMENICO ARCURI GIUSEPPE CONTE

Non è passato ancora per Palazzo Chigi, ma sembra in dirittura d' arrivo il conferimento di un altro importante incarico a Francesco Caio - attuale presidente di Saipem, ex ad di Poste, ex consulente del governo inglese e italiano per le strategie digitali - come commissario straordinario del governo per l' ex Ilva, ovvero per negoziare con gli anglo-indiani di Arcelor Mittal la soluzione per l' acciaieria di Taranto.

Nel Cdm di ieri era anche attesa (ma non è arrivata) la comunicazione sul Dpcm - il decreto del presidente del Consiglio - di nomina dei consigli di amministrazione di Inps e Inail, istituti rimasti orfani del consiglio di amministrazione, introdotto quasi un anno fa e rimasto a lungo in ostaggio dei veti politici tra Lega e M5S. I nomi ora ci sono, aspettano la ratifica. Il presidente dell' Inail Franco Bettoni avrà come vice Paolo Lazzara, docente di diritto a Roma Tre, in quota M5S.

Gli altri tre consiglieri sono Francesca Maione (M5S), Cesare Damiano e Teresa Armato (Pd). Il presidente dell' Inps Pasquale Tridico (M5S) avrà invece come vice Maria Luisa Gnecchi (Pd) e i consiglieri Roberto Lancellotti, consigliere di Mps e in quota Iv, oltre a Rosario De Luca (Consulenti del Lavoro) e Patrizia Tullini, docente di diritto del Lavoro a Bologna.

francesco caio (2) patuanelli paola de micheli