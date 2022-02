COME GODE TRAVAGLIO PER IL DISASTRO DIPLOMATICO DI MATTIOLO

Come gode Travaglio di fronte al disastro combinato dal consigliere diplomatico di Palazzo Chigi, Luigi Mattiolo.

Come Dago-rivelato, il presidente ucraino Zelensky ha cercato di parlare con Draghi, e si è visto rimbalzare da quel genio di Mattiolo, che gli ha risposto così: “Prenda un appuntamento telefonico”.

Il resto, ormai, è storia: “Mariopio” che prova a richiamare Zelensky, quello che, cercando di sopravvivere dalle bombe dei russi, non risponde, il discorso commosso del “Grande Gesuita” in Parlamento e il tweet stizzito del presidente ucraino, già incazzato per la morbidezza italiana sulle sanzioni a Putin.

Scrive il direttore del “Fatto Quotidiano”: “Sostituite ’Mario Draghi’ col nome e il cognome di un altro premier (uno a caso) e immaginate lo sdegno unanime misto a shignazzi di tg, talk, giornali e politici assortiti. Invece Draghi è come Dash: lava più bianco. Nessun titolo o commento indignato, anzi trovare la notizia completa è impossibile (fuorché su Dagospia)”.

E continua: “Nessuno di quanti dipingevano Draghi come il nuovo capo dell'Europa al posto della Merkel spiega come mai il fu SuperMario s' è ridotto a bonsai e prende sberle da tutti: dai russi, dagli ucraini e persino dagli amici inglesi e americani che non lo riconoscono più. Del popolo ucraino non frega niente a nessuno: tutti usano la guerra per le proprie guerricciole domestiche” (anche questa, l’ha letta su Dagospia).

