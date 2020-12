COME HANNO FREGATO TRUMP - IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA USA BILL BARR SAPEVA SIN DALLA SCORSA PRIMAVERA CHE HUNTER BIDEN, IL FIGLIO DEL PRESIDENTE ELETTO, ERA OGGETTO DI UN'INDAGINE FEDERALE PER CRIMINI INTERNAZIONALI E LO HA TENUTO SEGRETO PERCHÉ NON VOLEVA INTERFERIRE DURANTE LA CORSA ALLA CASA BIANCA - TRUMP FURIOSO: "PERCHÉ I FAKE NEWS MEDIA, L'FBI E IL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA NON HANNO RIPORTATO LA QUESTIONE DI BIDEN PRIMA DELLE ELEZIONI. VA BENE, VA BENE, ABBIAMO COMUNQUE VINTO LE ELEZIONI - 75.000.000 DI VOTI!!!" - TWITTER HA CONTRASSEGNATO IL TWEET COME DISINFORMAZIONE

Daily Mail

barr trump

Bill Barr era a conoscenza delle indagini che coinvolgono il figlio di Joe Biden , Hunter, almeno dalla primavera, secondo un rapporto, e ha fatto del suo meglio per impedire che le informazioni trapelassero prima delle elezioni.

Una notizia che ha fatto arrabbiare il suo capo Donald Trump , il procuratore generale – la cui poltrona si dice già essere in bilico - ha agito per impedire che l'indagine fosse resa pubblica, ha riferito il Wall Street Journal .

Hunter e Joe Biden

Le linee guida del Dipartimento di Giustizia consigliano agli investigatori di non intraprendere azioni in vista di un'elezione per non essere visti come condizionanti il risultato.

"Perché i Fake News Media, l'FBI e il Dipartimento di Giustizia non hanno riportato la questione di Biden PRIMA delle elezioni", ha twittato Trump giovedì sera.

"Va bene, va bene, abbiamo comunque vinto le elezioni - 75.000.000 di VOTI !!!"

Twitter ha contrassegnato il suo tweet come disinformazione.

hunter biden e il crack

Le azioni di Barr sono il ribaltamento di quelle dell'ex direttore dell'FBI James Comey, che sentiva di dover rendere pubblica la notizia che le e-mail di Hillary Clinton erano oggetto di indagine. Ha annunciato prima delle elezioni che le indagini erano terminate, ma il danno è stato fatto.

Comey ha detto che sapeva che sarebbe stato dannato se avesse annunciato le indagini, e dannato se non l'avesse fatto.

joe hunter biden

Hunter ha rivelato mercoledì che è sotto inchiesta federale sulle sue tasse.

"Ho appreso ieri per la prima volta che l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti nel Delaware ha consigliato al mio consulente legale, anche ieri, che stanno indagando sui miei affari fiscali", ha detto Hunter.

hunter biden

La dichiarazione è stata rilasciata dal presidente eletto Joe Biden e dall'ufficio di transizione del vicepresidente eletto Kamala Harris.

L'Associated Press ha riferito che il Dipartimento di Giustizia sta esaminando alcuni degli accordi commerciali cinesi di Hunter Biden e non il contenuto del suo laptop, condiviso nelle settimane prima dell'elezione dall'avvocato di Trump, Rudy Giuliani.

Mentre l'indagine è iniziata nel 2018, martedì è stato emesso un nuovo ciclo di citazioni in giudizio, anche a Hunter Biden, ha detto l'Associated Press.

un presunto hunter biden

Trump e i suoi colleghi repubblicani hanno esortato per mesi Barr a perseguire Hunter, con le loro chiamate che aumentavano man mano che le possibilità elettorali di Joe Biden aumentavano.

Una fonte ha detto al WSJ che Barr ha evitato le pressioni dei repubblicani al Congresso per ottenere informazioni sulle indagini.

I pubblici ministeri federali a Manhattan avevano anche esaminato gli affari e gli affari finanziari di Hunter, come parte di un'indagine penale più ampia che due persone che avevano familiarità con la questione dissero che il WSJ era un'indagine finanziaria internazionale che era in corso da almeno un anno.

dibattito donald trump e joe biden

Fox News ha riferito che Hunter è un "soggetto / bersaglio" dell'indagine del gran giurì. Un obiettivo significa che c'è "un'alta probabilità che una persona abbia commesso un crimine" e un soggetto è qualcuno che "non conosci per certo" ha commesso un crimine.

Le fonti di Fox hanno affermato che le transazioni da "Cina e altre nazioni straniere" hanno innescato rapporti di attività sospette, spingendo l'indagine.

hunter biden sex tape

Fox ha detto che l'indagine è iniziata nel 2018, il che significa che ha preceduto Barr che ha assunto il posto di primo piano al Dipartimento di Giustizia.

Barr ha dichiarato pubblicamente che il presidente eletto non è sotto inchiesta e due fonti hanno detto alla CNN che l'indagine non accusa alcun illecito da parte di Joe Biden.

Né l'indagine fiscale né l'indagine finanziaria di Manhattan implicano il presidente eletto, riporta il giornale.

hunter biden sexy selfie

Il team di transizione di Biden ha rifiutato di dire quando Joe Biden ha appreso delle indagini.

Una dichiarazione diffusa da quella squadra mercoledì ha detto che il presidente eletto Biden è "orgoglioso di suo figlio, che ha combattuto attraverso sfide difficili, inclusi i feroci attacchi personali degli ultimi mesi, solo per emergere più forte".

Barr era sotto forte pressione per dichiarare formalmente che stava indagando su Hunter e suo padre.

hunter biden nella vasca

Jim Jordan, un membro del Congresso repubblicano in rappresentanza dell'Ohio, che è membro della commissione giustizia della Camera, ha scritto al direttore del Federal Bureau of Investigation Christopher Wray chiedendo quali passi l'FBI avesse intrapreso per indagare sulle informazioni contenute nel "rapporto esplosivo".

hunter biden con pipa da crack

Una portavoce dell'FBI ha detto che l'ufficio di presidenza ha risposto alla lettera e ha rifiutato di commentare ulteriormente.

Il 19 ottobre, i repubblicani al Congresso hanno esortato Barr a nominare un avvocato speciale per indagare su Hunter Biden e suo padre, e hanno chiesto a Barr di rispondere entro cinque giorni.

HUNTER JOE BIDEN

Il giorno dopo, alla domanda su Fox News se era favorevole a intercettare un procuratore speciale, Trump ha detto: 'Dobbiamo convincere il procuratore generale ad agire. Deve recitare e deve agire in fretta. Deve nominare qualcuno. Questa è una grave corruzione e questo deve essere conosciuto prima delle elezioni '.

L'indagine fiscale su Hunter Biden è stata scatenata in parte da segnalazioni di attività sospette presentate da una banca che ha gestito transazioni estere a lui collegate, ha detto una fonte.

hunter e joe biden

Hunter, avvocato, ha lavorato per numerose società internazionali. Per circa cinque anni, fino all'aprile 2019, è stato membro del consiglio di amministrazione di una compagnia di gas ucraina, Burisma Holdings, dove è stato pagato circa $ 50.000 al mese per il suo lavoro.

Hunter ha svolto anche attività di consulenza per China CEFC Energy Co., poiché la società ha concluso accordi in Europa e Medio Oriente.

HUNTER BIDEN

Più o meno nel periodo in cui il CEFC stava cercando di entrare negli Stati Uniti, la sua attività è diventata al centro di un caso di corruzione promosso dall'ufficio del procuratore statunitense di Manhattan, che ha portato alla condanna del 2018 di un ex funzionario di Hong Kong con l'accusa di aver corrotto funzionari africani per garantire vantaggi aziendali per CEFC.

Un elemento di interesse per gli investigatori potrebbe essere un diamante da 2,8 carati donato a Hunter Biden nel 2017 dal fondatore ed ex presidente di CEFC China Energy, Ye Jianming, dopo un incontro di lavoro a Miami, ha detto la CNN.

Il diamante faceva parte dell'indagine originale, ma non è chiaro se sia ancora un punto focale, ha riferito la rete.

Ye Jianming

Hunter Biden ha descritto di aver ricevuto il diamante durante la sua intervista del luglio 2019 con il New Yorker, dicendo che dopo aver incontrato Ye e aver offerto di usare i suoi contatti per aiutare l'uomo d'affari cinese a identificare i progetti di gas naturale liquefatto negli Stati Uniti, il diamante è stato inviato nella sua camera d'albergo.

Hunter Biden ha detto di non aver interpretato come una tangente. "Per cosa mi avrebbero corrotto?" chiese. "Mio padre non era in ufficio."

HUNTER BIDEN E LA MOGLIE KATHLEEN

Ma decise comunque di non tenere la gemma. 'Sapevo che non era una buona idea prenderlo", ha detto. Hunter Biden ha detto di aver dato il diamante a uno dei suoi soci e non sapeva cosa gli fosse successo.