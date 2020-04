COME MAI L'INCAUTO RICCIARDI HA FATTO INFURIARE PALAZZO CHIGI CON I SUOI TWEET ANTI-TRUMPIANI? COME MAI CONTE SI E' IMBUFALITO PER LE USCITE PRO-CINA DI DI BATTISTA? GLI OSSERVATORI PIÙ ATTENTI AVRANNO NOTATO CHE NEGLI ULTIMI MESI NON SI PARLA PIÙ DI RUSSIAGATE-MIFSUD-LINK UNIVERSITY, DELL'INCHIESTA DI BARR-DURHAM E DEL RUOLO DEI SERVIZI ITALIANI IN QUELLA CALDA ESTATE DEL 2016. SARÀ UN CASO CHE PER CONTE, TRUMP E' INTOCCABILE? AH, SAPERLO...

walter ricciardi

DAGONEWS

Come mai l'incauto Walter Ricciardi è stato scaricato non solo dall'OMS ma anche dal governo italiano di cui dovrebbe essere consulente per l'emergenza Coronavirus? I suoi tweet anti-trumpiani, ultimo quello in cui un pupazzo del presidente veniva abbattuto, hanno fatto infuriare Palazzo Chigi, che ha ordinato al ministro Speranza (per cui lavora Ricciardi) di non difendere il medico dal tweet facile.

Pare che il motivo di tanta deferenza nei confronti di Donald nasca anche dall'improvvisa scomparsa del Russiagate de' noantri dal radar di diplomazie e giornali. Non si parla più dell'indagine del ministro della Giustizia William Barr e del procuratore speciale Durham, in particolare della costola italiana, con i pasticci di Mifsud e il ruolo dei servizi segreti italiani in quella calda estate 2016. Le due cose saranno casuali?

le elezioni hanno conseguenze, quando il popolo vota avventurieri populisti e sovranisti questi poi prendono decisioni che hanno conseguenze, in questo caso tagli su ricerca sanità innovazione ricerca pic.twitter.com/zVZL2fhXOk — Walter Ricciardi (@WRicciardi) April 16, 2020

