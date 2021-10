27 ott 2021 09:57

COME MAI A ROMA CI SONO COSÌ TANTE SCHEDE SENZA NOMI NÉ PREFERENZE? - LO STRANO CASO DEI VERBALI VUOTI IN CENTINAIA DI SEZIONI: INCREDIBILE A CREDERSI, TANTO CHE STANNO GIÀ PARTENDO I RICORSI DA PARTE DEI CANDIDATI ESCLUSI PER UNA MANCIATA DI VOTI DALL’AULA CONSILIARE GIULIO CESARE - LE ANOMALIE SONO TANTE, IN QUASI UNA SEZIONE SU DIECI, CON I PROSPETTI DEI VOTI NON COMPILATI, NONOSTANTE LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO SIANO STATE COMPIUTE REGOLARMENTE…