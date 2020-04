L’AVVOCATO DI PADRE PIO (TUTTO) AVEVA TRADITO I VESCOVI DELLA CEI CON I QUALI AVEVA TRATTATO UN PROTOCOLLO PER IL RITORNO ALLE FUNZIONI RELIGIOSE PER IL 4 MAGGIO

I palazzi della politica per una volta sono tutti d’accordo: quella di sabato sera è stata la peggiore delle conferenze stampa di Giuseppe Conte. Idem sentire per i partiti della maggioranza: la comunicazione è stata gestita malissimo da Casalino e il suo burattino con i capelli tinti e la pochette a 4 punte.

Al punto che oggi quel poverocristo del Capo dello Stato è stato costretto a mettere una pezza a una delle tante cazzate del premier. "Le scuole chiuse sono una ferita per tutti. La scuola non è soltanto il luogo dell'apprendimento. È la vostra dimensione sociale fondamentale, nella quale, assieme al sapere e alla conoscenza, cresce e si sviluppa la personalità di ognuno di voi. Cioè quel che sarete nella vostra vita futura", ha sibilato Mattarella.

Dopo la scuola e tutte famiglie che, riaprendo aziende e uffici, non sanno a chi affidare i figli, il pio Conte è riuscito a far incazzare pure il Vaticano. Via libera ai funerali con una top list di 15 parenti ma porte sbarrate alla celebrazione della santa messa fino al 1 giugno, insieme alla riapertura di bar, ristoranti e parrucchieri.

Per i vescovi della CEI l’“esclusione arbitraria delle messe” è una violazione dell’”esercizio della libertà di culto”, esplicito richiamo dell’articolo 19 della Costituzione e del Concordato che regola i rapporti fra Chiesa e Stato.

Mai vista una scomunica così furibonda contro il Governo italiano per la decisione di tenere ancora sbarrate le chiese da parte dell’ex Avvocato di Padre Pio, oggi Avvocato del Diavolo, che era stato ricevuto pure dal Papa lo scorso 30 marzo, nel picco della pandemia?

Qui viene il bello. Come mai alla Conferenza episcopale italiana sono bastati appena cinque minuti dopo la fine della conferenza stampa del premier, per diramare il durissimo comunicato?

Semplice: la CEI ha accusato di alto tradimento Conte, in quanto l’ex allievo di Villa Nazareth, il collegio universitario cattolico oggi presieduto dal cardinale e segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin, aveva trattato un protocollo per il ritorno alle funzioni religiose direttamente con il segretario della presidenza del Consiglio Roberto Chieppa.

Tanto che le diocesi avevano già inviato ai parroci l’accordo con palazzo Chigi: un sacrestano all’ingresso, via l’acqua benedetta, distanziamento sociale tra i fedeli e ovviamente niente scambio del segno della pace al termine della messa.

Per questo il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della CEI, e Marco Tarquinio, direttore del quotidiano “Avvenire”, sono usciti pazzi e hanno fucilato il “traditore” di Palazzo Chigi. Era successo che nelle ore precedenti la conferenza stampa di Conte, i ministri Speranza (Sanità) e Boccia (Affari Regionali), affiancati da Dario Franceschini, Vittorio Colao e dai 5Stelle, hanno fatto scopa con i sapientoni del Comitato Tecnico Scientifico, irremovibili a cestinare l’accordo del premier con la Chiesa.

Lor Signori hanno reputato prematuro quindi pericoloso la partecipazione dei fedeli alle funzioni religiose: “allo stato attuale alcune criticità sono ineliminabili che includono lo spostamento di un numero rilevante di persone e i contatti ravvicinati durante l'Eucarestia". L’argomento definitivo che ha tagliato la testa all’accordo con i vescovi: l’età media dei fedeli è alta, ergo: tali ‘’assembramenti’’ di beghine aggiungono ancor più rischio alla diffusione del contagio. Amen

E subito il Coniglio Mannaro di Palazzo Chigi si è cagato addosso. Mea culpa, mea culpa, mea maxina culpa. Chiunque politico sa che mettersi contro la Chiesa vuol dire tornare in breve tempo a pettinare le bambole nello studio del prof. Alpa. Ed ecco Conte che si è cosparso il capino di cenere e inginocchiato ha digitato il numero del segretario generale della CEI, don Ivan Matteis.

Già nei prossimi giorni – si legge in una nota – ‘’si studierà un protocollo che consenta quanto prima la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza’’. A spingere per una soluzione alle richieste della Chiesa, oltre alle ministre renziane Bellanova e Bonetti anche il Pd (Franceschini compreso: il capo delegazione dei Dem, da bravo democristiano, una volta ottenuta la riapertura dei suoi musei se n’è fregato del resto).

E giovedì mattina verrà presentato da Conte un nuovo protocollo alla CEI, ma quasi sicuramente la data del 4 maggio è impraticabile; più probabile che i cattolici potranno ritornare a pregare in Chiesa a partire dal 18 maggio. Sarebbe difficile per Conte e Franceschini, Speranza e Boccia, spiegare che il 18 riaprono i musei mentre i vescovi non possono riaprire le chiese...

