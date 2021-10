COME MAI VIRGINIA RAGGI IERI IN CONFERENZA STAMPA SPRIZZAVA LIVORE DA TUTTI I PORI? PER LA SCONFITTA, CERTO - MA A PORTARLA SULL'ORLO DI UNA CRISI DI NERVI CI HA PENSATO CONTE: DOVEVA ESSERE ACCANTO A LEI, A CONDIVIDERE IL FARDELLO DELLA SCONFITTA - INVECE E' CORSO A NAPOLI PER NON LASCIARE A DI MAIO, FICO E DE LUCA IL POSTO ACCANTO AL VINCENTE GAETANO MANFREDI - L'AVVOCATO DI PADRE PIO SBERTUCCIATO DALLA CANDIDATA M5S A TORINO, VALENTINA SGANGA: "CONTE? LA FACCIA SI METTE ANCHE DOVE SI PERDE…" - VIDEO

virginia raggi 3

Dagonews

Stizzita, arrabbiata, delusa. Durante la conferenza stampa di ieri, Virginia Raggi sprizzava livore da tutti i pori. Certo, la sconfitta elettorale è stata pesante. Il risultato elettorale disastroso.

Ma cosa ha fatto zompare la collera di "Virgi" trascinandola sull'orlo di una crisi di nervi? Semplice: è stata abbandonata al suo destino da Giuseppe Conte che ha preferito correre a Napoli dal candidato vincente Gaetano Manfredi che restare a Roma, accanto a lei, a co-intestarsi la mazzata romana.

giuseppe conte gaetano manfredi

L'Avvocato di Padre Pio, quando il successo dell'alleanza Pd-M5s sotto il Vesuvio ha iniziato a prendere forma, ha nicchiato. Avrà pensato: mi conviene restare a Roma a sciropparmi 'sto tracollo invece di festeggiare un trionfo, con tutta la pummarola 'ncoppa?

LUIGI DI MAIO PEPPE PROVENZANO GAETANO MANFREDI VINCENZO DE LUCA ROBERTO FICO

I dubbi, che lo hanno angustiato fino all'ultimo secondo, sono evaporati di colpo quando ha messo a fuoco Di Maio, Provenzano, De Luca e Fico accalcarsi sulle spalle del povero Manfredi per intestarsi il successo.

A quel punto Conte ha rotto gli indugi: ha smollato Virginia Raggi alla sua debacle, si è precipitato a Napoli di volata e si è incuneato nell'imbarazzante passerella accanto al neo-sindaco. C'erano tre grillini in processione a omaggiare Manfredi.

VIRGINIA RAGGI SCONFITTA ALLE AMMINISTRATIVE - MEME

Eppure, dati alla mano, il M5s ha raccolto 31.805 voti (9,7%): un risultato assolutamente ininfluente per la vittoria finale. Per capirci, Manfredi avrebbe vinto al primo turno anche senza l'appoggio pentastellato. Ma anche di luce riflessa vive la politica e quindi serviva rubacchiare un po' di successo per non apparire come gli ultimi sfigati del bigonzio.

La furbata è andata di traverso a Virginia Raggi, che era furibonda. Ma non è andata giù anche alla candidata M5s a Torino, Valentina Sganga, che ha sbertucciato Conte e il suo opportunismo: "Non l'ho sentito e mi è dispiaciuta la presenza solo a Napoli. Per ripartire, per ricostruire, bisogna metterci la faccia anche dove si perde, come a Torino e Roma…".

abbraccio gaetano manfredi giuseppe conte

Peppiniello si è fatto perdonare? Come no. Ha "ringraziato" la Raggi con una dichiarazione pilatesca e fumosa, una delle solite, per dire tutto senza dire niente: "Non è stato un errore candidare Raggi perché a nostro avviso ha fatto bene come sindaca anche se, obiettivamente, ha avuto tante difficoltà sin dalla partenza e ha avuto anche tanti attacchi, anche se nessuno vuole nascondersi dietro questo". Zero a zero, palla al centro e tanti saluti.

VIRGINIA RAGGI GIUSEPPE CONTE

CONTE, GIUSTO CANDIDARE RAGGI MA HANNO PESATO GLI ATTACCHI

gaetano manfredi giuseppe conte

Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte, a Carbonia per un mini tour elettorale in vista delle amministrative del 10 e 11 ottobre in Sardegna. "Se non siamo stati premiati non possiamo scaricare solo sugli attacchi, ma - ha aggiunto - secondo me, se il nuovo sindaco avrà la possibilità di gestire Roma e farla correre lo si deve ai risultati raggiunti e ai conti rimessi in ordine".

M5S: SGANGA 'CONTE?, FACCIA SI METTE ANCHE DOVE SI PERDE'

GIUSEPPE CONTE VALENTINA SGANGA

(ANSA) - "Conte? Non l'ho sentito e mi è dispiaciuta la presenza solo a Napoli... Per ripartire, per ricostruire, bisogna metterci la faccia anche dove si perde, come a Torino e Roma".

CHIARA APPENDINO GIUSEPPE CONTE VALENTINA SGANGA

E' l'affondo di Valentina Sganga, candidata sindaca di Torino per il Movimento 5 Stelle che, dopo aver amministrato cinque anni la città con Chiara Appendino, è rimasto fuori dal ballottaggio. "In un posto dove si perde, un domani si può vincere, ma ci si riesce stando vicino alle persone che su quel territorio si sono spese...", conclude ai microfoni della Tgr Piemonte Valentina Sganga.

