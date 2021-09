SUPERMARIO LANCIA BORDATE A DESTRA E A MANCA IN CONFERENZA STAMPA. ALL’EUROPA PER LA GESTIONE DEL DISASTRO AFGHANO

Draghi, sì a obbligo vaccinale e terza dose

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Si arriverà all'obbligo vaccinale, Ema e Aifa permettendo, e alla terza dose? "Sì a entrambe le domande". Risponde così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.

Draghi, c'è coalizione, ministri vanno molto d'accordo

(ANSA) - ROMA, 02 SET - "Vedo ancora una coalizione con le sue divergenze, ci sono differenze e come nel governo, che" peraltro "va molto d'accordo tra i suoi membri". Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa interpellato sui rapporti tra i partiti della sua maggioranza.

Afghanistan: Draghi, non accogliere rifugiati, come si fa?

(ANSA) - ROMA, 02 SET - "Il salvataggio degli afghani ha ancora una volta dimostrato la povertà dell'Ue per quel che riguarda la gestione dell'immigrazione, è un problema mondiale e l'Ue unita da tanti principi non riesce ad affrontarlo, questo è una spina nella stessa esistenza della Ue, ne parlo oggi con Macron. Davanti a quella tragedia immane ci sono Paesi che hanno detto: non vogliamo rifugiati. Non so se ricordate. Ma come si fa?". Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa. (ANSA).

Draghi,governo sta in piedi perchè vuole Parlamento

(ANSA) - ROMA, 02 SET - "Non c'è una distinzione così netta, il governo sta in piedi perché lo vuole parlamento, i processi in cui il governo agisce e il Parlamento decide sono integrati, non vuole dire che il governo fa il mestiere dei partiti così come i partiti non devono fare il governo". Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa. (ANSA).

Draghi, chiarimento spetta a partiti, auspicabile disciplina

(ANSA) - ROMA, 02 SET - "Il chiarimento politico lo fanno le forze politiche, è chiaro che è auspicabile una convergenza e una stagione di disciplina. Il governo va avanti". Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa, parlando del voto contrario al green pass della Lega. (ANSA).

Lega:Draghi, non faccio distinzioni, il capo è Salvini

(ANSA) - ROMA, 02 SET - "Io cerco di non fare distinzioni nei partiti, perchè poi ogni partito ha 4 o 5 anime....La Lega ha capo che è Salvini e basta". Lo ha detto il premier Mario Draghi a chi gli chiede con quale anima della Lega si senta più in sintonia. (ANSA).

Governo: Draghi, auspicabile maggiore disciplina ma va avanti

(AGI) - Roma, 2 set. - "Il chiarimento aspetta ai partiti, e` chiaro che e` auspicabile una maggiore disciplina". Cosi` il premier Mario Draghi sulle tensioni della maggioranza sul green pass. "Il governo va avanti", ha detto il presidente del Consiglio.

DRAGHI "SAREBBE OFFENSIVO PENSARE AL QUIRINALE"-

(ITALPRESS) - "Penso sia un po' offensivo pensare al quirinale come alternativa e offensivo nei confronti del presidente Mattarella". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri, rispondendo alla domanda se pensi a un suo futuro al Quirinale.

Vaccino: Speranza, terza dose? A fine settembre i fragili =

(AGI) - Roma, 2 set. - "Sulla terza dose c'e' un confronto in queste ore. Si iniziera' nel mese di settembre e si partira' con le persone con una risposta immunitaria fragile". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso della conferenza stampa con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e altri ministri. L'indicazione "e' arrivata da Ema" ed e' un punto "su cui gia' il nostro Cts ha espresso parere positivo" ha precisato Speranza. (AGI) Mos

DRAGHI "VACCINAZIONE IMMEDIATA ESTESA A TUTTI I MIGRANTI"

(ITALPRESS) - "La pratica della vaccinazione immediata, fatta ora ai rifugiati afghani, verra' estesa a tutti i migranti che arriveranno". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri.

Draghi, Lamorgese fa suo dovere e lavora molto bene

(ANSA) - ROMA, 02 SET - "Il ministro Lamorgese secondo me lavora molto bene. Io non ho trovato qualcuno che avesse la bacchetta magica e i numeri di quest'anno non sono spaventosi. Io credo che la ministra faccia il suo dovere e lo faccia bene", Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa rispondendo ad una domanda sulle critiche di Salvini alla titolare del Viminale. (ANSA).