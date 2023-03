25 mar 2023 13:48

COME SI DICE “IO SONO GIORGIA” IN UCRAINO? – È DIVENTATO VIRALE SU TWITTER E SU NUMEROSI GRUPPI TELEGRAM UCRAINI IL DISCORSO DI GIORGIA MELONI ALLA CAMERA, NEL QUALE LA PREMIER RISPONDE ALLA RICHIESTA DEL M5S DI FERMARE L'INVIO DI ARMI A KIEV: "SE NOI CI FERMIAMO, NOI CONSENTIAMO L'INVASIONE DELL'UCRAINA. IO NON SONO COSÌ IPOCRITA DA SCAMBIARE UN’INVASIONE CON LA PAROLA ‘PACE’" – IL VIDEO TRADOTTO E SOTTOTITOLATO IN UCRAINO