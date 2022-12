“SE MIA MADRE E MIA SORELLA NON POSSONO STUDIARE IO NON ACCETTO DI INSEGNARE” – UN PROFESSORE AFGHANO STRAPPA IN DIRETTA TV LE SUE LAUREE PER PROTESTARE CONTRO I TALEBANI CHE IMPEDISCONO ALLE DONNE DI FREQUENTARE LE UNIVERSITÀ – DOPO LA DECISIONE DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE AFGHANO DI METTERE AL BANDO LE RAGAZZE DAGLI ATENEI 41 PROFESSORI UNIVERSITARI SI SONO DIMESSI. IN MOLTI HANNO PROVATO AD ANTICIPARE GLI ESAMI ALLE RAGAZZE MA I TALEBANI HANNO FATTO IRRUZIONE E INTERROTTO LE PROVE... - VIDEO