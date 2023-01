USELLI PER I GAY! – MICHELE USELLI, CANDIDATO AL CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDO, STA PUBBLICIZZANDO LA SUA CANDIDATURA SU UN’APP PER INCONTRI OMOSESSUALI, GRINDR– LA CONQUISTA DEL PIRELLONE INTRIGA IL SUO ELETTORATO DI RIFERIMENTO E USELLI SI DIVERTE A GIOCARE CON GLI SLOGAN ELETTORALI A DOPPIO SENSO (“FALLO PER ME, VOTAMI” O “VIENI IN LOMBARDIA”) - LA SUA DESCRIZIONE SULL'APP: "MEDICO SEXY, MI RICANDIDO PER LIBERARE IL SESSO. VOGLIO SBATTERMI PER TE"