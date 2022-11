27 nov 2022 12:48

COME SONO DEMOCRATICHE LE FEMMINISTE: INNEGGIANO ALLA MORTE DELLA PRIMA PREMIER DONNA IN ITALIA – ALLA MARCIA DI IERI POMERIGGIO A ROMA SONO SPUNTATI CARTELLI E STRISCIONI CRUENTI ALL’INDIRIZZO DELLA DUCETTA: “TI MANGIAMO IL CUORE”. IL TUTTO IN MEZZO A CORI MOLTO INCLUSIVI, COME “MELONI FASCISTA, SEI LA PRIMA DELLA LISTA”; “TI FAREMO LA GUERRA”. ALLA FINE È INTERVENUTA LA DIGOS...