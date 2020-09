COME STA BERLUSCONI? STA MEGLIO DI NOI – IL PROFESSOR ZANGRILLO: "IL QUADRO È FAVOREVOLE. I PARAMETRI SONO RASSICURANTI. IL QUADRO INFIAMMATORIO PROSEGUE NELLA SUA REGRESSIONE MA IL CAVALIERE SARÀ SOTTOPOSTO A MONITORAGGIO PER QUALCHE ALTRO GIORNO – I MESSAGGI DELL’EX PRESIDENTE DEL SENATO PERA E DI MARONI

Angelo Scarano per il Giornale

berlusconi villa certosa

Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi sono in progressivo miglioramento. A confermarlo oggi è stato il bollettino riportato dal professor Alberto Zangrillo, esponsabile dell'U.O. di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare dell'IRCCS Ospedale San Raffaele. Le parole del bollettino sono chiare: "Oggi, martedì 8 settembre 2020, possiamo confermare l'osservazione di un quadro clinico in costante evoluzione favorevole. Tutti i parametri clinici ed ematochimici monitorati sono rassicuranti".

silvio berlusconi alberto zangrillo

Il quadro clinico di oggi è in linea con quello di ieri. Il professor Zangirllo aveva infatti sottolineato ieri un quadro clinico in miglioramento: "Il presidente dottor Silvio Berlusconi è inquarta giornata dalla diagnosi di polmonite bilaterale SARS-COV-2 relata. Ilquadro clinico complessivo appare in miglioramento ed è coerente conl’evidenza ematochimica e la ripresa di una robusta risposta immunitariaspecifica, associata a riduzione degli indici di flogosi", aveva affermato il professore. Sostanzialmente il quadro infiammatorio prosegue nella sua regressione. Questa mattina, sempre fonti del San raffaele hanno fatto sapere che il Cavaliere ha trascorso una notte tranquilla.

silvio berlusconi alberto zangrillo

Berlusconi covid

E di fatto al quinto giorno di ricovero, la risposta immunitaria da parte dell'ex premier appare robusta. Nelle ultime ore al fiume di messaggi di auguri per una pronta guarigione si sono aggiunti quelli di Marcello Pera e di Roberto Maroni. L'ex presidente del Senato all'Adnkronos ha affermato: "Berlusconi? Gli auguro il meglio, sono certo che ce la farà, la sua voce sarebbe stata importante in questo momento. Lui - sottolinea l'ex senatore azzurro - è ancora un personaggio di primo piano".

Zangrillo è ottimista su Berlusconi: "Sta reagendo bene alle cure"

ZANGRILLO PARLA DI BERLUSCONI

Anche l'ex governatore della Lombardia ha mandato un messaggio pieno di affetto al leader di Forza Italia intervenendo ai microfoni di Fatti e Misfatti su TgCom24: "Auguri a Silvio Berlusconi, gli mando un abbraccio affettuoso e virtuale. Con lui ne ho vissute tante di crisi, come la cosiddetta 'Primavera araba' quando arrivarono 40mila immigrati clandestini, con l'Europa non ci dava alcun aiuto e molti leghisti che mi chiedevamo di intervenire. Una persona che ho avuto sempre al mio fianco è Berlusconi presidente: non dimentico queste affinità elettive". Infine sul quadro clinico va aggiunto che, come sottolineato dallo stesso Zangrillo, il Cavaliere sarà sottoposto a monitoraggio per qualche altro giorno.

SILVIO BERLUSCONI POSITIVO AL CORONAVIRUS BY BOCHICCHIO suite berlusconi suite berlusconi SILVIO BERLUSCONI AL SAN RAFFAELE CORONAVIRUS