IL CONFLITTO SI ALLARGA - LA BIELORUSSIA ENTRA IN GUERRA CONTRO L'UCRAINA - IL PRESIDENTE LUKASHENKO ANNUNCIA: "A CAUSA DELL'AGGRAVARSI DELLA SITUAZIONE LUNGO I CONFINI DEL PAESE ABBIAMO AVVIATO LE PROCEDURE PER UNO SCHIERAMENTO CONGIUNTO DI TRUPPE CON LA RUSSIA"

(AGI) - Il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, ha annunciato che, "a causa dell'aggravarsi della situazione lungo i confini del Paese" e' stato dichiarato "lo stato di accresciuta minaccia terroristica" e, di conseguenza, ha aggiunto, "abbiamo avviato le procedure" per uno schieramento congiunto di truppe con la Russia. Lo riporta l'agenzia Belta. Lo stato di accresciuta minaccia terroristica, ha affermato Lukashenko da Astana, "e' stato introdotto a causa dell'aggravarsi della situazione lungo il perimetro dei nostri confini.

Era stato stabilito molto tempo fa. Per questo abbiamo avviato le procedure schierando il gruppo di forze dello Stato dell'Unione. Ho gia' detto che l'esercito bielorusso compone la parte principale ed e' integrato da unita' della Federazione Russa. Procede tutto secondo i piani". Lunedi' Lukashenko ha accusato l'Ucraina di preparare un attacco al suo territorio spiegando che per tale motivo Minsk schierera' sue truppe insieme con altre russe. "Per l'aggravarsi della situazione alle frontiere occidentali dell'Unione (russa-bielorussa), abbiamo convenuto di dispiegare unita' regionali della Federazione Russa e della Repubblica bielorussa", ha detto il capo dello Stato bielorusso.

