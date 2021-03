CONTE E BETTINI, UN AMORE SENZA FINE - DOMANI L'AVVOCATO DI PADRE PIO PRESENTA LA BOZZA DEL SUO PROGETTO DI RIFORMA DEL M5S - GLI FARA' DA SPALLA BETTINI (CHE HA FATTO PACE CON D'ALEMA E S'AVVICINA A BERSANI) CHE LANCERA' LA SUA CORRENTE NEL PD (QUELLA "THAILANDESE") - CONTE SPIAZZATO DALL'USCITA DI GRILLO SUL LIMITE DEI DUE MANDATI: VOLEVA AFFRONTARE LA QUESTIONE PIU' AVANTI - MA POTREBBE AVER TROVATO UNA EXIT STRATEGY: SARA' LUI A DECIDERE CHI "SALVARE"

GOFFREDO BETTINI GIUSEPPE CONTE

Estratto dell'articolo di Luca De Carolis e Wanda Marra per “il Fatto Quotidiano”

Domani sera l'avvocato che è anche rifondatore darà un assaggio della sua rivoluzione ai parlamentari in assemblea. […] Ma c'è già altro all'orizzonte per Conte. Per esempio il legame da stringere ancora di più con Goffredo Bettini […] E Bettini lo farà anche con una iniziativa […] alla quale parteciperà sicuramente anche Conte, assieme a Enrico Letta, segretario del Pd. E a nomi pesanti della sinistra (si parla di Massimo D'Alema"). "Ormai l'ex premier e Bettini sono due amici", raccontano.

MASSIMO DALEMA GIUSEPPE CONTE

L'avvocato chiede spesso consigli all'ex europarlamentare, che ha anche preparato la strada all'incontro tra Conte e Letta, incentrato sul tavolo tra Pd e M5S per le Comunali di ottobre. […] Gli ha creato rumorosi problemi, il Grillo che […] ha ribadito che il totem dei due mandati "resta un pilastro". Parole di cui Conte non era stato preavvertito. Fonti del M5S assicurano che però neanche il Garante avesse premeditato la tirata: "Beppe ha parlato della regola perché si è arrabbiato per gli interventi di alcuni parlamentari".

Dalema Vespa e Conte a Vinitaly

Ma così ha complicato la vita a Conte, che avrebbe voluto affrontare la questione più avanti. L'avvocato, spiegano, sta già lavorando su un punto di caduta. Ossia, a scegliere i parlamentari da confermare potrebbe essere proprio lui […] sulla base anche di parametri […] meritocratici.

[…] alle 20.30 di domani si paleserà in videoconferenza. E racconterà le linee generali del suo progetto. Ma il piano, quello vero, lo presenterà la prossima settimana, tra l’8 e il 9 aprile. Dopo, a fine mese, arriverà la corrente di Bettini, da quel Pd con cui l'avvocato vuole costruire un nuovo centrosinistra. Magari anche con figure come Pier Luigi Bersani, con cui l'ex premier si sente spesso. E di qui si torna alle Comunali e a Roma, dove […]

goffredo bettini gianni letta. giuseppe conte

tra i dem […] è sempre più consolidata la candidatura dell'ex ministro dell'economia, Roberto Gualtieri. Anche se al Nazareno continuano a tenere aperte anche altre strade. […]