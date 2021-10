CONTE COMMISSARIATO – LUIGI DI MAIO ELETTO "ALL'UNANIMITÀ" PRESIDENTE DEL COMITATO DI GARANZIA DEL MOVIMENTO 5 STELLE - A ROMA IL SOGNO "ULIVISTA" DI "GIUSEPPI" SI STA TRASFORMANDO IN UN INCUBO: IERI “GIUSEPPI” HA PRANZATO CON VIRGINIA RAGGI, MA NON L’HA CONVINTA A ESPRIMERSI A FAVORE DI ROBERTO GUALTIERI. ANZI: L'EX SINDACA HA DETTO CHE STARÀ ALL'OPPOSIZIONE COME CAPOGRUPPO. L'OBIETTIVO DI “VIRGINIK”, CHE BEPPE GRILLO VUOLE TRASFORMARE IN LEADER DEL MOVIMENTO, È TENERSI STRETTA LA SUA BASE ELETTORALE E FARLA FRUTTARE IN VISTA DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 2023…

1 - M5S: DI MAIO, 'GRAZIE VIRGINIA E ROBERTO, UNITI SI VINCE'

(ANSA) - "Ieri sera si è riunito per la prima volta il nuovo Comitato di Garanzia del MoVimento 5 Stelle. Ringrazio Roberto e Virginia che mi hanno eletto come Presidente, incarico che svolgerò con impegno e dedizione.

Grazie anche a Beppe per la fiducia che ci ha dimostrato. Il Comitato di Garanzia è quindi ora nel pieno delle sue funzioni e supporterà lo sforzo che tutti stiamo facendo per rinnovare il MoVimento con Giuseppe Conte. La strada è lunga e le sfide sono tante, ma la passione e il coraggio per affrontarle insieme non ci mancano. Uniti si vince". Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio.

2 - BALLOTTAGGIO, CONTE PRANZA CON RAGGI: IL LEADER È PRONTO A VOTARE GUALTIERI

Lorenzo De Cicco per “Il Messaggero”

Dal caffè con Gualtieri al pranzo con Conte. Il piatto forte, per Virginia Raggi, è sempre il ballottaggio, l'appoggio al candidato del Pd che l'ex premier e neo-leader 5 Stelle vorrebbe accordare, almeno con la formula blanda del «voto personale» (risiede a Roma), e che la sindaca uscente invece respinge a testa bassa. «L'intesa nazionale M5S-Pd? A Roma sarò all'opposizione», ha detto anche ieri all'ex ministro dell'Economia, incontrato in Campidoglio di prima mattina, davanti a un espresso (per lui) e a una tazza d'orzo (per lei).

La sindaca sconfitta, ormai quasi ex, arrivata quarta al primo turno, punta comunque a far valere il 19% racimolato nelle urne. Non tanto, non solo per la partita romana di domenica e lunedì. Ma soprattutto per il futuro: il suo ruolo ai vertici del nuovo Movimento è già nel comitato dei garanti, sponsorizzata da Grillo, che sarà presieduto da Luigi Di Maio, eletto ieri sera all'unanimità con un profilo marcatamente contrario al nuovo Ulivo, in antitesi al corso impresso dal fu avvocato del popolo.

Ecco allora la strategia di Raggi: restare in minoranza sugli scranni dell'Assemblea capitolina, col ruolo di capogruppo del M5S. Ma anche strutturare le sue liste civiche, 5 cartelli affiancati al simbolo del Movimento, che alle elezioni hanno raccolto il 7% di preferenze (più l'11% del M5S, che «senza Virginia dicono i fedelissimi non sarebbe mai arrivato in doppia cifra»).

Una corsa verso le elezioni politiche di inizio 2023. Raggi, non è un mistero, punta a un seggio alla Camera dei deputati. Per centrare l'obiettivo, però, ha bisogno di tirare ancora le fila del Movimento romano, contrastando l'area di Roberta Lombardi, che dopo il tonfo elettorale si è rafforzata, e che nel Lazio ha già un accordo col Pd di Zingaretti in Regione.

Che gli animi siano agitati, nel M5S capitolino, si capisce dal nervosismo riversato nelle chat dopo l'invito di Raggi nella nuova sede del partito, per fare il punto post-voto. Tra rifiuti («non andrò») di alcuni parlamentari e altri non convocati che si lamentavano: «Virginia non ha chiamato chi è pro-Gualtieri». Risultato: forse l'adunata traslocherà altrove. Raggi fiutata l'aria interviene: «Non farò una corrente». Ma il clima è questo.

Poi c'è Conte, appunto. Che ieri ha incontrato Raggi a pranzo e che loda Gualtieri: «Come mio ministro ha lavorato bene». A una manciata di giorni dal ballottaggio l'ex premier vorrebbe dire di più (magari oggi in tv). Enrico Letta, il segretario Pd, gioca di sponda: con i 5 Stelle, incalza, «siamo diversi, ma andiamo d'accordo e andiamo verso un'alleanza molto stretta e organica».

