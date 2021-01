CONTE FA TUTTI CONTENTI: IL TRUMPIANO "GIUSEPPI" CEDE SUI SERVIZI E ANNUNCIA LA NOMINA DI UNA AUTORITA’ DELEGATA DI SUA FIDUCIA – QUESTA ERA UNA DELLE RICHIESTE DI RENZI MA IN MAGGIORANZA MATTEUCCIO NON ERA L’UNICO A CHIEDERE QUESTO PASSO: ANCHE NEL PD E NEL 5 STELLE VOLEVANO CHE L'AVVOCATO DI PADRE PIO (TUTTO) MOLLASSE LA DELEGA...

giuseppe conte alla camera

(ANSA) "Viste le nuove sfide e anche gli impegni internazionali, non intendo mantenere la delega all'Agricoltura se non lo stretto necessario e mi avvarrò anche della facoltà di designare un'autorità delegata per l'intelligence di mia fiducia". Lo dice il premier Giuseppe Conte in Aula alla Camera.

