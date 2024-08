7 ago 2024 12:48

CONTE HA CAMBIATO SE STESSO MA NON È RIUSCITO A CAMBIARE IL MOVIMENTO 5 STELLE: I GRILLINI PARLANO SEMPRE DI SCISSIONE E VOTO ONLINE TAROCCATO. PER L’OCCASIONE (LO SCAZZO SULLA COSTITUENTE M5S) RITORNA ADDIRITTURA L’AVVOCATO BORRÈ, STORICO LEGALE DEGLI ESPULSI, SECONDO CUI IL RISULTATO DEL VOTO ONLINE POTREBBE ESSERE IMPUGNATO – IN TEORIA GLI “ISCRITTI” SONO 170MILA: PER FAR APPROVARE LE MODIFICHE VOLUTE DA PEPPINIELLO SERVE LA MAGGIORANZA. MA GLI “INATTIVI” POTREBBERO ESSERE TAGLIATI PER ABBASSARE IL QUORUM...