CONTE INTRAVAGLIATO! – IL DIRETTORE DEL "FATTO QUOTIDIANO" SCARICA PEPPINIELLO APPULO DOPO LA BATOSTA ALLE EUROPEE: “SE FOSSI UN SUO AMICO GLI DIREI DI TORNARE ALLA SUA VITA DI PROFESSORE E AVVOCATO. IN QUESTO MOMENTO IL PROBLEMA È CHE IL SUO SOSTITUTO NON C’È. CHIARA APPENDINO? È UNA DELLE PERSONE PIÙ PERBENE E CAPACI CHE IO ABBIA CONOSCIUTO" - L'IRONIA DI MARCOLINO: "IO ALLA GUIDA DEL MOVIMENTO 5 STELLE? FIGURATEVI, NON FACCIO ALTRO CHE COMPLOTTARE CON CASALINO..." - L'EDITORIALE AL VELENO DI TRAVAGLIO

Da "Un Giorno da Pecora" - Rai Radio1

“Se fossi un amico di Conte e dovessi suggerirgli una vita più tranquilla gli direi di tornare alla sua vita di professore e avvocato, nella quale credo guadagnasse peraltro molto di più. Ma siccome non sono un suo amico ma un cittadino e giornalista credo che debba provare a rilanciare il M5S”.

A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Come vede la regola dei due mandati? “Quando hai costruito una classe dirigente non puoi poi mandarla a casa. Io penso che” si potrebbero fare magari “due mandati, una legislatura di pausa o detox, e poi altri due mandati magari con ruoli diversi”.

Chi potrebbe il sostituto di Giuseppe Conte? “In questo momento il problema è proprio che il sostituto non c’è”. C’è chi avanza il nome di Chiara Appendino. “Lei è una delle persone più perbene e capaci che io abbia conosciuto in politica, ha fatto benissimo come sindaco. Ma è difficile far capire alla gente che una condanna perché è successa una disgrazia in piazza è diversa da una per una tangente.

Se non venisse assolta in cassazione sarebbe un bel problema perché trasformerebbe il M5S in un paradosso, nell’unico partito guidato da una condannata definitiva. Anche se io penso che quel processo non stia né in cielo né in terra”.

E Roberto Fico? “Bravissima persona e ottimo presidente della Camera ma non ha un grande consenso popolare”. Secondo il Giornale oggi il prossimo leader dei 5S potrebbe essere lei, messo a capo del Movimento da un complotto di Casalino ai danni di Conte. “Non faccio altro che complottare con Casalino, figuratevi – ha risposto ironico Travaglio -. Io però l’ultima volta che l’ho visto e sentito è stato quando ha accompagnato Conte ad Accordi e Disaccordi…”

Quindi smentisce questa ipotesi? “Io non mi occupo dei giochi interni dei 5S, faccio il giornalista, e se dico qualcosa lo scrivo. Che io voglia fare politica lo leggo da tanti anni ma io non credo mi candiderò mai”.

