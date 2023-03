31 mar 2023 11:31

CONTE, UNA NE DICE E CENTO NE SBAGLIA - MERLO: “NEL SUO PRIMO DISCORSO DA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIMOSTRÒ DI NON SAPERE NULLA DI PIERSANTI MATTARELLA, NÉ COME SI CHIAMAVA E NEPPURE CHE ERA FRATELLO DEL PRESIDENTE: ‘UN SUO CONGIUNTO, ADESSO NON RICORDO ESATTAMENTE’. DI CONTE CITO, POI, A MEMORIA E TUTTO D’UN FIATO: ‘LA PREGO, NON INDULGI’, ‘SI RIMBOCCHINO LE MANI’, ‘IL DISCORSO DI BENITO MUSSOLINI, ALL’INDOMANI DEL DELITTO ANDREOTTI’, ‘L’HUMUS PER AVERE UNA STELLA POLARE’, ‘INTERLOCUZIONE’, ‘PRETERMESSO’, ‘LA CADUCAZIONE’ E ‘COME DICEVA ALBERT ASTAIN’…”