CONTE? NON CONTA – AVVISATE GIUSEPPI (CHE NON HA ANCORA ESPRESSO UN’INDICAZIONE DI VOTO CHIARA NEI CONFRONTI DI GUALTIERI A ROMA) CHE NEL M5S C’E’ CHI NON NE VUOLE SAPERE DELL’ALLEANZA CON IL PD – IL SINDACO DI CATTOLICA MARIANO GENNARI CHIEDE I VOTI AGLI ELETTORI DI CENTRODESTRA PER NON RICONSEGNARE LA CITTA’ AI DEM E SI DICE DISPOSTO AD ELIMINARE ANCHE LE PISTE CICLABILI TANTO CARE AI PENTASTELLATI - I COMMENTI AL VETRIOLO NEI CONFRONTI DEL PD (COSA DICE LETTA?)

Dal profilo facebook di Mariano Gennari

conte

Invito gli ELETTORI di tutta la coalizione di CENTRODESTRA a sostenermi perché non possiamo ridare in mano il nostro comune nuovamente al PD. Se così non fosse fareste tornare nuovamente a casa nostra un sistema di sinistra che non ci permetterà più di fare scelte autonome, con la vittoria di Rimini saremo in mano loro e della regione per qualsiasi scelta.

Vi rammento cos’è il Partito Democratico in particolare per Cattolica:

sudditanza , bugie , debito , cause ed immobilismo.

Le decisioni pioveranno dall’alto e torneremo indietro di 5 anni quando ci siamo trovati a lavorare in una città degradata e devastata , divisa e dimenticata , assente dalle posizioni importanti del turismo e dell innovazione.

Se qualcosa nella mia legislatura e nel mio programma non vi ha convinto aggiusteremo il tiro , anzi attingo dal programma del centrodestra un primo argomento: alla prima giunta utile toglierò la pista ciclabile da via Del Prete , via Matteotti e via Corridoni ripristinando così il doppio senso di circolazione in via Del Prete e i parcheggi in via Matteotti e via Corridoni dando così respiro ai negozi del centro in attesa di interventi strutturali più importanti che sono presenti nel mio programma.

mariano gennari