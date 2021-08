CONTE QUESTA VOLTA L’HA SPARATA GROSSA - “L’AVVOCATO DEI TALEBANI” CON LA SUA USCITA SUL “DIALOGO SERRATO” CON GLI ISLAMISTI HA FATTO MOLTO INCAZZARE MARIO DRAGHI. È STATO IL PREMIER, TRAMITE I SUOI FEDELISSIMI, A SPINGERE DI MAIO A PRENDERE POSIZIONE E MARCARE LE DISTANZE DA CONTE - “SU QUESTIONI DEL GENERE NON SONO AMMESSE DISTINZIONI DI SORTA”, È IL REFRAIN DI PALAZZO CHIGI - ANCHE NEI CINQUE STELLE, GRUPPI PARLAMENTARI COMPRESI, C’È MOLTO IMBARAZZO…

Marco Antonellis per www.tpi.it

GIUSEPPE CONTE E I TALEBANI - MEME BY SARX88

Giuseppe Conte stavolta l’ha sparata proprio grossa: “Dialogo serrato coi talebani”. L’ex premier ha fatto sapere quello che pensava sull’Afghanistan, dopo giorni di silenzio, e ha fatto arrabbiare non poco Luigi Di Maio. Ma non soltanto lui.

Di Maio, che è anche ministro degli Esteri, aveva già il suo bel da fare per le foto in spiaggia mentre Kabul cadeva. Poi è arrivata l’uscita improvvida del suo nuovo capo partito, uscita che però non è piaciuta a nessuno nei Cinque Stelle, gruppi parlamentari compresi, che per tutta la giornata di ieri si sono chiusi in un “imbarazzatissimo silenzio” come spiegano fonti di primo piano M5S: “C’è stato molto disagio all’interno del Movimento per la presa di posizione di Conte”. E infatti nessuno l’ha rilanciata, nemmeno i fedelissimi dell’ex premier.

mario draghi luigi di maio 1

Fresco di nomina al vertice dei pentastellati, l’avvocato pugliese ha fatto il passo più lungo della gamba: “Necessità di un serrato dialogo con il nuovo regime talebano, che si è dimostrato abbastanza distensivo”. “Sarebbe come cercare di convincere Dracula a non bere più sangue”, chiosa un membro della maggioranza di governo.

luigi di maio e la crisi in afghanistan meme 1

Conte, però, sembra fidarsi dei fondamentalisti islamici, che hanno promesso amnistia per i nemici politici, diritti alle donne e nessuna caccia all’uomo, sebbene la rappresaglia sia già cominciata nel silenzio più assoluto.

mario draghi giuseppe conte

Ma, oltre a ai suoi gruppi parlamentari, il neo-presidente del M5S con la sua presa di posizione ha infastidito non poco anche il capo del governo Mario Draghi, che, tramite il solito giro di fedelissimi, ha fatto sapere a stretto giro di non aver apprezzato per niente l’uscita contiana, soprattutto nel momento in cui l’Italia sta facendo di tutto per cercare di riannodare i fili della questione afghana con una forte azione internazionale dopo una prima fase di stasi.

GIUSEPPE CONTE E MARIO DRAGHI

“Su questioni di questo tipo non sono ammesse distinzioni di sorta, la maggioranza deve essere unita”, è il refrain. Così, su sollecitazione di Palazzo Chigi ci ha pensato il grillino più ascoltato da super Mario, lo stesso Di Maio, a ribadire la posizione del premier: “È importante agire in maniera coordinata nei confronti dei talebani.

luigi di maio e la crisi in afghanistan meme 4

Dobbiamo giudicarli dalle loro azioni, non dalle loro parole. Abbiamo a disposizione qualche leva, sia pur limitata, su di loro come l’isolamento dalla comunità internazionale e la prosecuzione dell’assistenza allo sviluppo fornita finora. Dobbiamo mantenere una posizione ferma sul rispetto dei diritti umani e delle libertà, e trasmettere messaggi chiari tutti insieme”. Insomma, con un colpo solo Giuseppe Conte è riuscito a “perdere” il partito e a far irritare Draghi.

LUIGI DI MAIO AL MARE IN PUGLIA CON MICHELE EMILIANO E FRANCESCO BOCCIA - BY OSHO mario draghi luigi di maio luigi di maio e la crisi in afghanistan meme 3 luigi di maio e la crisi in afghanistan meme 2 mario draghi luigi di maio