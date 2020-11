6 nov 2020 12:15

CONTE SALVA SILVIO PRIMA CHE SILVIO SALVI CONTE - IL GRILLINO PATUANELLI OGGI IN CONSIGLIO DEI MINISTRI PRESENTERÀ UNA NORMA CHE PROTEGGE MEDIASET DALLE SCALATE DEI CATTIVONI DI VIVENDI: NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI, IN CASO DI GROSSE OPERAZIONI, SERVIRÀ L'AUTORIZZAZIONE DELL'AGCOM. QUINDI BOLLORÉ NON POTRÀ PIÙ RASTRELLARE AZIONI SUL MERCATO, MA DOVRÀ PASSARE PER IL CONTROLLO STATALE, ORMAI SEMPRE PIÙ PERVASIVO